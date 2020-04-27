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Горячий бутерброд из лаваша: рецепт завтрака за 15 минут

Горячий бутерброд из лаваша: рецепт завтрака за 15 минут
Фото: pixabay.com
Пошаговый рецепт приготовления лепешки с сыром на сковороде

Рецепт лепешек из лаваша с начинкой не отнимет много времени, зато разнообразит утреннее меню и порадует домочадцев.

Ингредиенты для горячих бутербродов: лаваш тонкий, помидор свежий, готовый мясной продукт (колбаса, сосиска, вареное или жареное мясо), сыр, майонез, яйца куриные. Продукты можно добавлять по вкусу.

Приготовление горячих бутербродов:

Сначала нужно нарезать на небольшие кубики колбасу (или другое мясо) и помидор. Натереть на крупной терке сыр. Если листы лаваша большие, их можно разделить на 3-4 части.

Теперь на середину листа нужно намазать майонез (по вкусу), а сверху выложить нарезанные колбасу и помидоры. По желанию, можно добавить болгарский перец или зеленый лук.

Затем посыпаем будущий ароматный завтрак сырной стружкой. Сворачиваем края лаваша, формируем как бы "конверт" – так блюдо будет лучше держать форму.

Раскладываем начинку по оставшимся листам, сворачиваем аналогичным образом.

Теперь нужно приготовить кляр. В миску разбиваем два яйца, вливаем две столовые ложки холодной воды. Тщательно все перемешиваем.

Лаваш с начинкой обмакиваем в кляре с каждой стороны. Затем обжариваем также с обеих сторон – по одной минуте с каждой.

Горячие "бутерброды" из лаваша получаются крепкими, начинка не вытекает – такое блюдо можно взять с собой на работу или дать детям в школу.

Ранее "Утро" делилось рецептом закуски на скорую руку.

Ольга ФЕДОРОВА

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