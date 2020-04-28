Борщ по-столичному: рецепт темного супа

Пошаговый рецепт приготовления традиционного блюда

Борщ по-московски получается очень ароматным – насыщенный вкус традиционного русского блюда порадует домочадцев. С простым рецептом справится любая хозяйка.

Ингредиенты для борща: мясные кости – 1 кг, свекла – 400 г, капуста – 400 г, картофель – 300 г, морковь – 2 шт., лук – 2 шт., вода – 4 л, томатная паста – 70 г, сметана – 1 ст. ложка, зелень петрушки, растительное масло 15 – 20 мл, соль – 25 г, уксус – 30 г, сахар – 50 граммов.

Приготовление борща:

Сначала нужно приготовить бульон – отвариваем в 3 л воды кости вместе с крупно нарезанными морковью и луком в течение часа. Воду нужно посолить и периодически снимать пену.

Теперь готовим свекольный отвар. Нужно хорошенько вымыть овощ и очистить. Но кожурки не выбрасываем, а варим 20 минут в 1 л воды с добавлением 10 г соли и 30 г уксуса. 

Затем шинкуем капусту, режем морковку, луковицу и свеклу соломкой. Картошку нужно нарезать небольшими брусочками.

Переходим к заправке. Сначала 15 минут обжариваем свеклу на сковороде с подсолнечным маслом. Не забываем помешивать. Теперь нужно добавить в сковороду лук и морковку, обжарить еще 10 минут. Сдабриваем заправку 15 г соли, 50 г сахара и 70 г томатной пасты. Все хорошенько перемешать и обжарить еще несколько минут.

Затем нужно убрать кости из бульона, положить в кастрюлю картошку с капустой и варить 15 минут. Теперь вливаем в бульон свекольный отвар и добавляем тушеные овощи. Суп готов. Борщ получается очень насыщенного темного цвета.

При подаче добавьте сметану и украсьте блюдо зеленью.

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