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Диетический торт: рецепт десерта без сахара

Диетический торт: рецепт десерта без сахара
Фото: commons.wikimedia.org (CC BY-SA 3.0 lu)
Пошаговый рецепт приготовления лакомства, которое не навредит фигуре

Диетический торт подойдет даже для тех, кто следит за фигурой и отказался от сладкого. В этом лакомстве содержится всего 150 калорий. Возиться с тестом не придется – десерт будет готов всего за 20 минут.

Ингредиенты для торта: творог обезжиренный – 300 г, сметана нежирная – 230 г, сироп шиповника – 100 г, тонкий лаваш – 220 г (20 г на украшение).     

Приготовление диетического торта:

Сначала нужно подготовить творог. Для этого перекладываем его в емкость и измельчаем блендером. Вливаем в творог сироп шиповника и добавляем сметану. Все ингредиенты нужно взбить миксером до кремообразного состояния.

Теперь нужно подсушить лаваш – на горячей сковороде без масла держим каждый лист лаваша по паре секунд с обеих сторон. 20 г откладываем для украшения. Лаваш подойдет любой формы. Суммарно должно быть не менее 8 листов, весом 200-220 г.

Затем нужно смазать коржи творожно-сметанным кремом. Его должно быть много – по столовой ложке с горкой на каждый лист лаваша. Промазываем каждый слой и собираем торт. По бокам десерт тоже нужно смазать кремом.

Также стоит сделать крошку для украшения. Оставшийся лаваш раскатываем скалкой, пока не образуется крошка.

Украшает торт и даем ему настояться около 3-4 часов в холодном месте. Перед подачей угощение нужно полить сиропом шиповника.

Низкокалорийный десерт подойдет для вечернего чаепития или утреннего кофе.

Ранее "Утро" делилось рецептом бананового пирога на сковороде.

Ольга ФЕДОРОВА

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