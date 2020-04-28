Пошаговый рецепт аппетитной выпечки под сладким соусом

Простой рецепт сырников позволит разнообразить утреннее меню. Полезную и вкусную выпечку можно захватить с собой на работу или взять на пикник.

Ингредиенты для сырников:

Для сырников: творог – 350 г, яйцо – 1 шт., сахар – 1 ст. л., мука – 1 ст. л.

Для соуса: сливочное масло – 50 г, сметана – 4 ст. л., сахар – 3 ст. л.

Приготовление сырников:

Сначала в глубокой емкости нужно смешать творог, сахар, яйцо и муку. Получится густое тесто. Для этого рецепта лучше использовать мягкий творог в пачке, он уже имеет кремовую консистенцию, готовить будет проще.

Начинаем лепить будущие сырники – из теста нужно скатать небольшие шарики. Перед этим советуем присыпать руки мукой, тогда тесто не будет к ним липнуть.

Затем посыпаем стол или тарелку мукой и, придавливая рукой, формируем сырники.

Теперь нужно обжарить сырники на сковороде, и ароматный завтрак почти готов. Для этого раскаливаем сковороду с подсолнечным маслом и обжариваем сырники на умеренном огне с каждой стороны. Задача – получить золотистую корочку, а уже приготовятся сырники в духовом шкафу, так что по паре минут с каждой стороны будут достаточно.

Пока сырники подрумяниваются, делаем сладкий соус. На медленном огне варим подливку из сливочного масла, сметаны и сахара. Смесь должна получится тягучей и однородной.

Осталось потомить сырники в духовке. Для этого берем посуду для запекания, кладем в нее поджаренные сырники, заливаем сверху соусом и отправляем в разогретый до 180 градусов духовой шкаф. Готовить около 8-10 минут.

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