Простое блюдо подойдет к мясу или рыбе

Картофель является любимым гарниром у многих российских семей. Для того чтобы разнообразить домашнее меню, можно приготовить его в кляре. Рецепт не займет много времени и порадует домочадцев.

Ингредиенты: картофель – 500 г, сметана – 2 ст. л., куриное яйцо – 1 шт., мука 3 – 4 ст. л., соль, черный перец, приправа для картофеля, мускатный орех – по вкусу, подсолнечное масло для обжаривания.

Приготовление:



Сначала нужно начистить и отварить картофель в подсоленной воде. После выкладываем клубни на блюдо и даем остыть.

В это время смешиваем яйцо со сметаной, засыпаем в смесь муку и специи. В итоге должна получится однородная густая масса. Густоту кляра можно регулировать по вкусу.

Теперь разогреваем масло в глубокой сковороде. В горячем масле будем обжаривать картофельные клубни.

Для этого нужно взять деревянные шпажки (если их нет, можно использовать палочки от суши-наборов). На шпажки насаживаем отваренный картофель и окунаем его в подготовленный кляр – можно помогать себе ложкой и обливать клубни сверху.

Теперь обжариваем картофель в подсолнечном масле. В горячем масле густой кляр быстро схватится, на приготовление уйдет около 1 – 2 минут. Можно положить сразу несколько клубней в сковороду, а шпажки расположить по ее краям.

Необычный гарнир готов. Картофель в кляре можно подавать как отдельное блюдо или гарнир к мясу.

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