Без теста: рецепт ленивых пирожков
Это блюдо можно приготовить из того, что осталось в холодильнике. Начинку для угощения выбирайте любую: мясную или сладкую. Необычный рецепт пирожков без теста разнообразит ваше меню и сэкономит время на кухне.
Ингредиенты: хлеб белый – 1 батон, начинка – по вкусу.
Приготовление:
Хлеб нужно нарезать на ломтики толщиной в 1 см. Оставляем только мякоть – корочки нужно срезать. Теперь наливаем в миску воду, вымачиваем хлеб пару секунд, после отжимаем лишнюю жидкость.
Пришло время начинки – она может быть любая. Например, нарезанные кусочки ветчины и сыра, тушеная капуста, сосиски, а также фруктовое или ягодное повидло.
Итак, в середину ломтика хлеба нужно выложить начинку. Теперь соединяем края "хлебного теста" и запечатываем начинку внутри. Затем хорошо разминаем в руке, формируя аккуратный пирожок. При необходимости можно дополнительно сбрызнуть водой – будет легче слепить края.
Теперь жарим пирожки на сковороде с большим количеством масла до золотистого цвета. В итоге получается очень аппетитная и хрустящая "выпечка".
Ранее "Утро" делилось рецептом пирожков с мясом и картошкой.
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