"Выпечка" из хлеба удивит всех

Это блюдо можно приготовить из того, что осталось в холодильнике. Начинку для угощения выбирайте любую: мясную или сладкую. Необычный рецепт пирожков без теста разнообразит ваше меню и сэкономит время на кухне.

Ингредиенты: хлеб белый – 1 батон, начинка – по вкусу.

Приготовление:

Хлеб нужно нарезать на ломтики толщиной в 1 см. Оставляем только мякоть – корочки нужно срезать. Теперь наливаем в миску воду, вымачиваем хлеб пару секунд, после отжимаем лишнюю жидкость.

Пришло время начинки – она может быть любая. Например, нарезанные кусочки ветчины и сыра, тушеная капуста, сосиски, а также фруктовое или ягодное повидло.

Итак, в середину ломтика хлеба нужно выложить начинку. Теперь соединяем края "хлебного теста" и запечатываем начинку внутри. Затем хорошо разминаем в руке, формируя аккуратный пирожок. При необходимости можно дополнительно сбрызнуть водой – будет легче слепить края.

Теперь жарим пирожки на сковороде с большим количеством масла до золотистого цвета. В итоге получается очень аппетитная и хрустящая "выпечка".

Ранее "Утро" делилось рецептом пирожков с мясом и картошкой.