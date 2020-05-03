Просто и вкусно: курочка “по-еврейски”

Требуется минимум ингредиентов, а вкус получается потрясающий

До конца неизвестно, принадлежит ли этот рецепт еврейскому народу, но придумать такое простое и вкусное блюдо мог только настоящий мудрец кулинарии. Первое его преимущество – простота. Порезал, помешал и все готово. Второе – экономия. Ингредиентов требуется минимальное количество, но на качестве блюда это точно не сказывается.

Использовать можно абсолютно любое куриное мясо, рецептура позволяет все приготовить одинаково сочным и нежным. 

Ингредиенты:

  • Курица – 1 килограмм

  • Лук – 350-400 граммов

  • Сода – 1 чайная ложка

  • Растительное масло

Приготовление:

  1. Нарежьте луковицу кубиками и поместите на предварительно разогретую сковороду. Добавьте соду и протушите под крышкой на медленном огне примерно 5 минут. У вас должен получится лук золотистого цвета с карамельным привкусом. 

  2. Курицу нужно порезать на порционные куски. То есть, если это бедра – отделить голень и тому подобное. Кусочки поместить к луку на сковородку. 

  3. Готовить на медленном огне примерно в течение 30 минут. Соль следует добавить за 10 минут до готовности. 

Курочка “по-еврейски” готова! Приятного аппетита!

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