Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Большинство россиян предпочитают завтракать яичницей или омлетом. Для того, чтобы разнообразить рацион, можно приготовить для своих домашних необычное блюдо. Омлет по-французски удивит нежным вкусом. К тому же он очень прост в приготовлении.
Ингредиенты для омлета по-французски: яйца – 3 шт., сливочной масло – 30 г, щепотка соли, щепотка перца.
Способ приготовления:
1. Топим сливочное масло на сковороде с антипригарным покрытием.
2. Пока оно плавится, взбиваем в миске три яйца. Доводить их до состояния пены не нужно.
3. Теперь вливаем растопленное масло к смеси тонкой струйкой и быстро перемешиваем. Солим и перчим.
4. На сковороду, где топили масло, выливаем взбитые яйца и убавляем огонь до минимума. Ждем, пока омлет немного схватится.
5. Как только края блюда начали белеть, аккуратно лопаткой сворачиваем его в рулет. Не надо ждать, пока весь омлет посветлеет, в таком случае пропадет сочность и мягкость. Подаем на стол сытный и вкусный завтрак. Приятного аппетита!
Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт аппетитных пышного омлета в духовке.
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...