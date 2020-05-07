Рецепт воздушного омлета: домашние оценят необычный завтрак

Готовка не займет много времени, а нежный вкус блюда приятно удивит

Большинство россиян предпочитают завтракать яичницей или омлетом. Для того, чтобы разнообразить рацион, можно приготовить для своих домашних необычное блюдо. Омлет по-французски удивит нежным вкусом. К тому же он очень прост в приготовлении. 

Ингредиенты для омлета по-французски: яйца – 3 шт., сливочной масло – 30 г, щепотка соли, щепотка перца. 

Способ приготовления:

1. Топим сливочное масло на сковороде с антипригарным покрытием. 

2. Пока оно плавится, взбиваем в миске три яйца. Доводить их до состояния пены не нужно. 

3. Теперь вливаем растопленное масло к смеси тонкой струйкой и быстро перемешиваем. Солим и перчим. 

4. На сковороду, где топили масло, выливаем взбитые яйца и убавляем огонь до минимума. Ждем, пока омлет немного схватится. 

5. Как только края блюда начали белеть, аккуратно лопаткой сворачиваем его в рулет. Не надо ждать, пока весь омлет посветлеет, в таком случае пропадет сочность и мягкость. Подаем на стол сытный и вкусный завтрак. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт аппетитных пышного омлета в духовке.

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