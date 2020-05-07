Котлеты в шубе: мясное и гарнир в одном блюде
С этим блюдом справится каждая хозяйка – всего за час можно приготовить полноценное горячее.
Ингредиенты: 300 г мясного фарша, 8 шт. картофеля, 1 шт. репчатого лука, 2 ст. л. панировочных сухарей, 1,5 ст. л. муки, 4 ст. л. растительного масла, молотый перец, соль – по вкусу.
Приготовление:
Для начала нужно размяться фарш в глубокой миске и сдобрить его специями. Добавляем к мясу измельченный лук и панировочные сухари. В этом рецепте не нужны яйца: котлеты и так хорошо держат форму. Кстати, сухарики, можно заменить на размоченный хлеб (2 ломтика). Все хорошо перемешать.
Теперь лепим котлетки. Из этого количества продуктов получится 4 штуки.
Переходим к картофелю – его нужно измельчить на крупной терке. Потом хорошо отжать и выложить в миску. Следом добавить муку, немного соли и черного перца, перемешать.
Делаем "шубку" для котлет. Берем часть картофельной стружки в ладонь, сверху кладем котлету. Поверх котлет кладем еще картофель и прижимаем, слегка впечатывая картошку в мясо. В результате получится 4 огромные котлеты в шубе.
Теперь котлеты нужно обжарить на сковороде с большим количеством масла по паре минут с каждой стороны. Сильно зажаривать не следует – блюдо дойдет в духовке.
Кладем котлетки в форму, прикрываем фольгой и запекаем в духовке при 200 градусах 40 минут. После нужно убрать фольгу и выпекать еще 10 минут, до образования золотистой корочки на картофеле.
Ранее "Утро" делилось рецептом мясного рулета к ужину.
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