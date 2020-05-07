Шашлык по-кавказски: рецепт ароматного мяса
Баранина – отличное мясо для шашлыков. Такое блюдо всегда получается сочным и очень вкусным. Для гарнира подойдут обычные овощи или простая зелень.
Ингредиенты для шашлыков: баранина – 650 г, лук репчатый – 100 г, зеленый лук – 80 г, уксус – 80 мл, помидоры – 300 г, соус ткемали – 100 мл, барбарис сушеный – 10 г, лимон – 1 шт., топленое баранье сало – 25 г, перец черный молотый, зелень – по вкусу.
Приготовление шашлыков:
Для начала нарежем мясо на кубики. Делаем размером, удобным для нанизывания на шампуры. Кстати, для шашлыка лучше брать мякоть задней, передней ноги или спинной части баранины.
Теперь маринуем – солим, перчим кусочки мяса, выкладываем в миску. Добавляем мелко порезанные и смоченные в лимонном соке лук и зелень петрушки. Тщательно перемешиваем и отставляем в холодильнике под закрытой крышкой на 5 – 7 часов.
После того как мясо промариновалось, разогреваем барбекю. Кусочки баранины нужно наколоть на шампуры по очереди с луком. Смазываем шашлык растопленным курдючным салом или сливочным маслом и жарим над горящими углями.
Готовый шашлык лучше подавать с соусом ткемали и свежим барбарисом.
Лето – пора пикников. Разнообразить летнее меню позволят различные маринады для мяса. Ниже предлагаем несколько вариантов заправок для шашлыков. Все предложенные рецепты рассчитаны на 2 кг любого мяса.
Луковый маринад
Ингредиенты: репчатый лук – 500 г, перец, соль – по вкусу.
Простой маринад придаст мясу дополнительную сочность и нежность. Готовить просто – нужно измельчить лук до состояния пюре с помощью блендера, сдобрить его специями. Маринад готов. Мариновать мясо следует 1 – 3 часа.
Медово-горчичный маринад
Ингредиенты: любимая зелень (советуем тархун) – 1 пучок, вода – 100 мл, мед – 150 г, горчица (лучше с зернами) – 150 мл, горчица дижонского сорта – 200 мл, растительное масло – 300 мл, соль и черный перец – по вкусу.
Все компоненты нужно измельчить и смешать с водой, маслом и медом. В таком маринаде мясо может простоять целую ночь – вкус получится только насыщеннее.
Маринад из майонеза
Ингредиенты: майонез – 1 кг, репчатый лук – 1 кг, специи – по вкусу.
С такой заправкой шашлык получается особенно нежным, каждый кусочек тает во рту. Для приготовления нужно порезать луковицу кольцами, замешать со специями и майонезом. Мариновать мясо рекомендуется не менее 4 часов.
Маринад из сухого вина
Ингредиенты: сухое вино – 750 мл, лук – 2 шт., молотый перец – 1 ст. л., соль – по вкусу.
Такая заправка хорошо подходит для говядины или свинины. Мясо нужно натереть специями, перемешать с измельченным луком и залить вином. В этом маринаде мясо следует выдерживать всю ночь.
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