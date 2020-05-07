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Маринад для шашлыка: рецепт свинины с кефиром

Маринад для шашлыка: рецепт свинины с кефиром
Фото: pixabay.com
Пошаговый рецепт маринада для мяса, который сделает его сочным и ароматным

Майские праздники – традиционное время для шашлыков. Чтобы свинина получилась очень вкусной, достаточно подобрать правильный маринад и использовать особенный ингредиент. Приготовить мясо поможет пошаговый рецепт от "Утро.ру".

Ингредиенты для шашлыка: свинина – 1 кг, репчатый лук – 2 шт., половина лимона, кефир – 1 л, сливочное масло, специи по вкусу.

Этапы приготовления шашлыка:

Мясо моем и нарезаем на кусочки. Кладем его в кастрюлю, куда добавляем лук, порезанный кольцами.

Затем выдавливаем сверху сок половины лимона, соль, перец и другие специи. Сверху мясо надо залить кефиром и все тщательно перемешать. Оставить кастрюлю на ночь в холодильнике.

При приготовлении шашлыка можно использовать секретный ингредиент – сливочное масло. Им надо обмазывать кусочки мяса уже на шампурах несколько раз во время жарки. Масло сделаем свинину более мягкой и ароматной.

Таков пошаговый рецепт маринада с кефиром для шашлыка. 

Ранее "Утро.ру" писало, как приготовить шашлык на противне. 

Дарья ПЕТРОВА

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