Пошаговый рецепт блюда к завтраку

Если яичница или обычные вареные яйца надоели, то на помощь придет блюдо от Андрея Макаревича – яйцо по-пражски. Для его приготовления потребуются только простые ингредиенты, но в итоге на столе окажется вкусный завтрак.

Ингредиенты: белый хлеб – 2 ломтика, сливочное масло, яйцо – 2 шт., специи по вкусу.

Этапы приготовления:

Сначала надо выпустить воздух из части яйца. Для этого прокалываем скорлупу гвоздем с более плоской стороны яйца.

Затем яйца опускаем в кастрюлю с водой и ставим на плиту. Их необходимо сварить всмятку или в мешочек.

В это время берем несколько ломтиков хлеба и режем их на маленькие квадратики. Хлебные кубики складываем в высокий стакан или мисочку так, чтобы батон занимал не более 1/3 емкости. Сверху на хлеб надо положить немного сливочного масла, – советует Андрей Макаревич в шоу "Смак".

Сварившиеся яйца обдаем холодной водой, чтобы они лучше чистились. Часть яйца надо очистить от скорлупы, а затем ложкой вынимать его и выкладывать в стакан с хлебом и маслом. Затем все ингредиенты надо тщательно перемешать. Сверху добавляем необходимые специи.

Ранее "Утро.ру" писало, как приготовить яйцо пашот с первого раза.