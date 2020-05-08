Рецепт от Макаревича: как приготовить яйцо по-пражски
Если яичница или обычные вареные яйца надоели, то на помощь придет блюдо от Андрея Макаревича – яйцо по-пражски. Для его приготовления потребуются только простые ингредиенты, но в итоге на столе окажется вкусный завтрак.
Ингредиенты: белый хлеб – 2 ломтика, сливочное масло, яйцо – 2 шт., специи по вкусу.
Этапы приготовления:
Сначала надо выпустить воздух из части яйца. Для этого прокалываем скорлупу гвоздем с более плоской стороны яйца.
Затем яйца опускаем в кастрюлю с водой и ставим на плиту. Их необходимо сварить всмятку или в мешочек.
В это время берем несколько ломтиков хлеба и режем их на маленькие квадратики. Хлебные кубики складываем в высокий стакан или мисочку так, чтобы батон занимал не более 1/3 емкости. Сверху на хлеб надо положить немного сливочного масла, – советует Андрей Макаревич в шоу "Смак".
Сварившиеся яйца обдаем холодной водой, чтобы они лучше чистились. Часть яйца надо очистить от скорлупы, а затем ложкой вынимать его и выкладывать в стакан с хлебом и маслом. Затем все ингредиенты надо тщательно перемешать. Сверху добавляем необходимые специи.
Ранее "Утро.ру" писало, как приготовить яйцо пашот с первого раза.
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