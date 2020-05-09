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Полевая кухня: как приготовить сытную гречку с тушенкой

Полевая кухня: как приготовить сытную гречку с тушенкой
Фото: pixabay.com
Настоящий солдатский обед крайне прост в приготовлении

В День Победы россияне накрывают праздничный стол. Его можно украсить настоящим блюдом полевой кухни – гречкой с тушенкой. Приготовить его получится у каждого. 

Ингредиенты для приготовления гречки с тушенкой: гречка – 1 стакан, тушенка – 1 банка, вода – 2 стакана, лавровый лист – 2 штуки, щепотка соли.

Способ приготовления:

1. Промываем гречку и варим до готовности. 

2. Добавляем в крупу тушенку, соль и лавровый лист. Перемешиваем, накрываем крышкой и томим на медленном огне 10 минут. 

Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт приготовления завтрака от Андрея Макаревича. 


Полина ЛЕДОВСКИХ

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