Настоящий солдатский обед крайне прост в приготовлении

В День Победы россияне накрывают праздничный стол. Его можно украсить настоящим блюдом полевой кухни – гречкой с тушенкой. Приготовить его получится у каждого.

Ингредиенты для приготовления гречки с тушенкой: гречка – 1 стакан, тушенка – 1 банка, вода – 2 стакана, лавровый лист – 2 штуки, щепотка соли.

Способ приготовления:

1. Промываем гречку и варим до готовности.

2. Добавляем в крупу тушенку, соль и лавровый лист. Перемешиваем, накрываем крышкой и томим на медленном огне 10 минут.

Приятного аппетита!

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