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Излюбленный суп россиян летом – это окрошка. Одни спорят, с чем же лучше готовить блюдо – с квасом или кефиром, а другие выясняют, что именно должно в него входить. Пошаговый рецепт окрошки – в материале "Утро.ру"
Ингредиенты для приготовления окрошки в домашних условиях
Картошка – 500 г
Вареная колбаса – 250 г
Яйца – 3 шт.
Свежий огурец – 3 шт.
Квас – 2 л
Сметана, соль и укроп добавить по вкусу, если необходимо
Этапы приготовления традиционной окрошки на квасе:
Таков пошаговый рецепт окрошки на квасе без редиски, который получится приготовить с первого раза. Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт сливочного супа с фрикадельками.
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