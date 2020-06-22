Окрошка с колбасой: классический рецепт летнего блюда

Окрошка с колбасой: классический рецепт летнего блюда
Фото: Hash Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Как приготовить угощение для всей семьи из доступных ингредиентов

Излюбленный суп россиян летом – это окрошка. Одни спорят, с чем же лучше готовить блюдо – с квасом или кефиром, а другие выясняют, что именно должно в него входить. Пошаговый рецепт окрошки – в материале "Утро.ру"

Ингредиенты для приготовления окрошки в домашних условиях

Картошка – 500 г

Вареная колбаса – 250 г

Яйца – 3 шт.

Свежий огурец – 3 шт.

Квас – 2 л

Сметана, соль и укроп добавить по вкусу, если необходимо

Этапы приготовления традиционной окрошки на квасе:

  1. Картошку почистить от кожуры и сварить в подсоленной воде. После чего остудить. 
  2. Затем нужно отварить яйца вкрутую, залить их ледяной водой и очистить от скорлупы.
  3. Остывшие яйца, картофель и колбасу порежем небольшими кубиками. Огурцы нужно помыть и порезать таким же образом – очищать кожуру не обязательно. Зелень мелко нашинковать.
  4. Теперь все ингредиенты можно смешать в салатнике, добавив соль и перец.
  5. Смесь распределить по глубоким тарелкам, затем украсить зеленью и налить квас. Сверху можно добавить ложку сметаны.

Таков пошаговый рецепт окрошки на квасе без редиски, который получится приготовить с первого раза. Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт сливочного супа с фрикадельками. 

Дарья ПЕТРОВА

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