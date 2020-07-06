Сочный и ароматный: оригинальный рецепт шашлыка из курицы

Сочный и ароматный: оригинальный рецепт шашлыка из курицы
Фото: pixabay.com
Пикантности блюду придаст комбинация необычных приправ

Лето – пора отдыха, причем не только на морском побережье, но и просто на природе с друзьями. Однако какое же застолье без всеми любимого блюда? "Утро.ру" публикует рецепт шашлыка из курицы и рассказывает, как сделать мясо сочным и ароматным.

Ингредиенты: 

  • куриное филе – 1 кг;
  • кефир – 150 мл;
  • соль – 1 ч.л;
  • зира – 1 ч.л;
  • сливочное масло – 60 гр;
  • молотый кориандр – 1 ст.л;
  • половинка лимона;
  • куркума – 1ч.л.


Способ приготовления шашлыка из курицы:

1. Сначала нарежем курицу кубиками со стороной три сантиметра. 

2. Берем ступку и растираем соль, куркуму, зиру и кориандр. 

3. В большую миску выливаем кефир и высыпаем туда получившуюся смесь из специй. После этого "топим" в маринаде курицу. Важно тщательно перемешать заготовку для шашлыка, чтобы все кусочки мяса пропитались одинаково. Оставляем курицу в холодильнике минимум на час. Отметим, что мариновать мясо дольше шести часов не стоит, иначе оно получится пресным. 

4. Снова берем в руки ступку и толчем шафран с щепоткой соли. Заливаем "порошок" горячей водой и оставляем на 10 минут. 

5. На медленном огне топим сливочное масло. Когда оно окончательно расплавилось, снимаем с плиты и давим в него сок из половинки лимона, вливаем воду с добавлением шафрана и соли. Тщательно перемешиваем.

6. Приступаем к жарке шашлыка из курицы. Нанизываем кусочки плотно на шампур и ставим на мангал. Как только маринад схватился с одной стороны, переворачиваем мясо и смазываем поджарившийся кусочек смесью из масла, лимона и шафрана с солью. Повторяем эти действия до тех пор, пока курица не приобретет золотистый цвет. Приятного аппетита! 

С маринадом из кефира можно также приготовить и шашлык из свинины.

Полина ЛЕДОВСКИХ

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