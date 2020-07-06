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Лето – пора отдыха, причем не только на морском побережье, но и просто на природе с друзьями. Однако какое же застолье без всеми любимого блюда? "Утро.ру" публикует рецепт шашлыка из курицы и рассказывает, как сделать мясо сочным и ароматным.
Ингредиенты:
Способ приготовления шашлыка из курицы:
1. Сначала нарежем курицу кубиками со стороной три сантиметра.
2. Берем ступку и растираем соль, куркуму, зиру и кориандр.
3. В большую миску выливаем кефир и высыпаем туда получившуюся смесь из специй. После этого "топим" в маринаде курицу. Важно тщательно перемешать заготовку для шашлыка, чтобы все кусочки мяса пропитались одинаково. Оставляем курицу в холодильнике минимум на час. Отметим, что мариновать мясо дольше шести часов не стоит, иначе оно получится пресным.
4. Снова берем в руки ступку и толчем шафран с щепоткой соли. Заливаем "порошок" горячей водой и оставляем на 10 минут.
5. На медленном огне топим сливочное масло. Когда оно окончательно расплавилось, снимаем с плиты и давим в него сок из половинки лимона, вливаем воду с добавлением шафрана и соли. Тщательно перемешиваем.
6. Приступаем к жарке шашлыка из курицы. Нанизываем кусочки плотно на шампур и ставим на мангал. Как только маринад схватился с одной стороны, переворачиваем мясо и смазываем поджарившийся кусочек смесью из масла, лимона и шафрана с солью. Повторяем эти действия до тех пор, пока курица не приобретет золотистый цвет. Приятного аппетита!
С маринадом из кефира можно также приготовить и шашлык из свинины.
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