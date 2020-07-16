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Первый урожай огурцов уже собран, а это значит, что садоводы начинают делать заготовки. "Утро.ру" делится нестандартным способом приготовления малосольных огурцов.
Популярностью у хозяек пользуются малосольные огурчики с добавлением меда. Рецепт достаточно прост, а пряные овощи будут готовы уже через пару часов.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Готовить малосольные огурцы можно в обычном пакете. Для начала следует хорошо вымыть и просушить овощи, почистить чеснок. По желанию можно убрать кончики у овощей, это ускорит время приготовления. После этого следует поместить все ингредиенты в мешок, туго его завязать и потрясти, чтобы все составляющие смешались. После этого необходимо оставить овощи мариноваться на несколько часов. Скоро хрустящие малосольные огурчики будут готовы.
Напомним, что ранее "Утро.ру" делилось с читателями самым простым способом закрутки помидоров, который поможет сохранить вкус и аромат томатов надолго.
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