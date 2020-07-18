"Утро.ру" рассказывает, как приготовить угощение на зиму для всей семьи

Банка с домашними огурчиками на кухне всегда кстати. Многие хозяйки делают заготовки хрустящей закуски, и у каждой есть свои секреты. Сегодня "Утро.ру" расскажет, как приготовить маринованные огурцы с идеально сбалансированным кисло-сладким вкусом.

Следование старому советскому рецепту поможет избежать "аварии" на кухне – заготовленные банки никогда не взорвутся. А домочадцы будут в восторге от аппетитной закуски.

Ингредиенты

Итак, на 1 л воды потребуется полкило огурцов, по 50 г соли и сахара, 100 мл 9% уксуса, зелень для маринада. По вкусу добавляем перец, чеснок и лавровый лист.

Пошаговый рецепт приготовления

Огурцы лучше брать небольшого размера. Закатывать сподручнее всего в литровые емкости.

Сначала овощи на пару часов нужно замочить в холодной воде. После этого плотно уложить в банки и залить на полчаса кипятком.

Теперь переходим к маринаду. Для его приготовления нужно смешать в воде сахар с солью, добавить зелень. Ставим на огонь. Кипятить смесь 2-3 мин., а после – добавить уксус.

Теперь осталось выбросить зелень, и маринад готов. Литрового маринада будет достаточно для заготовки двух банок огурцов.

Затем следует слить воду с овощей, положить в емкости оставшиеся ингредиенты. После этого нужно залить в банки кипящий маринад, укутать будущую закуску одеялом и оставить до утра.

Такой простой рецепт маринованных огурцов по силам каждой хозяйке.

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