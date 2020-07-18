Курс рубля
- Курс доллара на осень: аналитики предсказали падение американской валюты
- Впервые с мая: евро подскочил до 82 рублей
- Эксперты советуют россиянам покупать валюту
Банка с домашними огурчиками на кухне всегда кстати. Многие хозяйки делают заготовки хрустящей закуски, и у каждой есть свои секреты. Сегодня "Утро.ру" расскажет, как приготовить маринованные огурцы с идеально сбалансированным кисло-сладким вкусом.
Следование старому советскому рецепту поможет избежать "аварии" на кухне – заготовленные банки никогда не взорвутся. А домочадцы будут в восторге от аппетитной закуски.
Ингредиенты
Итак, на 1 л воды потребуется полкило огурцов, по 50 г соли и сахара, 100 мл 9% уксуса, зелень для маринада. По вкусу добавляем перец, чеснок и лавровый лист.
Пошаговый рецепт приготовления
Огурцы лучше брать небольшого размера. Закатывать сподручнее всего в литровые емкости.
Сначала овощи на пару часов нужно замочить в холодной воде. После этого плотно уложить в банки и залить на полчаса кипятком.
Теперь переходим к маринаду. Для его приготовления нужно смешать в воде сахар с солью, добавить зелень. Ставим на огонь. Кипятить смесь 2-3 мин., а после – добавить уксус.
Теперь осталось выбросить зелень, и маринад готов. Литрового маринада будет достаточно для заготовки двух банок огурцов.
Затем следует слить воду с овощей, положить в емкости оставшиеся ингредиенты. После этого нужно залить в банки кипящий маринад, укутать будущую закуску одеялом и оставить до утра.
Такой простой рецепт маринованных огурцов по силам каждой хозяйке.
Ранее "Утро.ру" делилось тремя способами приготовления маринованной капусты.
Подборка свежих шуток от "Утро.ру"
Специалист объяснил, что обеспеченные люди от разницы в 2 процента не сильно потеряют в деньгах