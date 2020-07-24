Для закрутки нужно заранее выбрать правильный сорт томатов

Эта ароматная закуска на зиму не требует особых навыков. Маринованные томаты с луком станут отличным дополнением на праздничном столе или порадуют вас на семейном ужине. Чтобы приготовить закрутку, потребуются простые продукты, которые легко можно найти в любом магазине. "Утро.ру" поэтапно рассказывает, как приготовить эту закуску.

Ингредиенты

Понадобится пол-литра воды, 700 граммов помидоров, чайная ложка сахара и две столовые соли, столько же уксуса. Для приготовления маринада также необходимо купить 10 грамм острого перцы, одну луковицу, два зубчика чеснока, такое же количество лаврового листа, немного душистого перца и петрушки.

Приготовление

Помимо продуктов стоит заранее подготовить и тару. Две банки по 500 миллилитров и крышки нужно заранее простерилизовать. Хорошо промываем все ингредиенты. Причем томаты для этой закуски необходимо тщательно отобрать. Хорошо подойдет сорт "сливка". Главное, чтобы помидоры были маленькие, но плотные.

Томаты нужно порезать на дольки (каждый делим на четыре части). А вот лук стоит нарезать тонкими полосками, предварительно снял с него верхнюю пленку. Острый стручковый перец надо порезать кольцами, а очищенный чеснок добавляется целиком.

Затем на дно заранее простерилизованных банок укладываем перец, чеснок и петрушку. Потом чередуя слоями, помещаем в тару томаты и лук. Маринад готовим отдельно. В кастрюле доводим воду до кипения и насыпаем туда соль, сахар, перец и лавровый лист. После еще пару минут держим на огне и наливаем в рассол уксус.

Следующий этап – разливаем получившуюся жидкость по банкам и вытаскиваем лавровый лист. Затем ставим на плиту большую кастрюлю, застилаем на ее дне полотенце, ставим банку, заливаем водой и закрываем посудину крышкой. После закипания держим помидоры на пару 15 минут.

Вот и все. Закручиваем банки, проверяем на герметичность, укутываем в плед и оставляем остывать на пару дней. Потом храним угощение в прохладном месте.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом маринованных томатов без стерилизации.