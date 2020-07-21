Помидоры без стерилизации: рецепт быстрой закуски

Помидоры без стерилизации: рецепт быстрой закуски
Фото: pixabay.com
"Утро.ру" делится простым советом, как приготовить вкусную заготовку на зиму

Приготовить закуску из томатов на зиму можно и не используя стерилизацию. Для этого стоит попробовать метод, при котором угощение заливают рассолом дважды. Такая заготовка долго сохраняется при комнатной температуре. Рецепт от "Утро.ру" рассчитан на приготовление 1-2 порций маринованных помидоров.

Ингредиенты:

Для этой закуски понадобится стакан воды, три зубчика чеснока и такое же количество веточек сельдерея. Также необходимо пол чайной ложки соли, немного черного перца (горошка), полторы столовые ложки 9% уксуса и, конечно же, 350 грамм главного ингредиента – помидоров.

Способ приготовления:

Все продукты необходимо заранее промыть и также подготовить чистую банку 0,7 литра. Затем на дно этого сосуда выкладываем сельдерей, а после заполняем банку помидорами. Причем укладывать их необходимо очень плотно друг к другу.

Далее нужно проложить зубчики чеснока и залить все содержимое кипятком до края банки. Потом накрываем крышкой и оставляем заготовку в таком виде на 10 минут. Стоит отметить, что время такого пропаривания зависит от размера томатов. Затем необходимо слить получившуюся жидкость в кастрюлю, насыпать туда соль, включить плиту и довести рассол до кипения.

На следующем этапе стоит быть максимально осторожными. Нужно выключить плиту и налить в получившийся "соус" уксус. Но только проделывать это необходимо не с кипящим рассолом! В итоге у вас образуется пена.

В это время кладем в банку с помидорами черный перец в горошках, а после заливаем томаты полученной жидкостью. Затем сразу же закручиваем заготовку под крышку. Кстати, в конце всех манипуляций стоит перевернуть банку над раковиной и проверить ее герметичность. Хранить маринованные помидоры нужно при комнатной температуре. Отлично подойдут для этого кладовка, погреб или просто шкаф. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом приготовления маринованных кабачков. 

Юлия ЕВГРАФОВА

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