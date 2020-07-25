Огурцы пряного посола: простой рецепт без уксуса

Огурцы пряного посола: простой рецепт без уксуса
Соленые огурцы. Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ароматное блюдо будет радовать семью круглый год

У каждой хозяйки есть свой рецепт соленых огурцов. Хрустящая закуска на зиму от "Утро.ру" понравится домочадцам и станет отличным украшением праздничного стола.

Для того чтобы хрустящие огурчики получились с пряным вкусом, в банку нужно положить определенные приправы. 

Ингредиенты: огурцы – 5 кг, красный перец – 10 кг, чеснок – 1 головка, хрен – 2 корня, эстрагон – 3 веточки, майоран – 5 листов, зелень укропа – 50 г.

Пошаговый рецепт приготовления

Для того чтобы приготовить рассол, на 5 литров воды потребуется 0,3 кг соли.

Теперь нужно поделить пряности на три части. Огурцы складываем слоями. Сначала слой пряностей, затем огурцы, опять приятности, огурцы и последний слой – снова пряности.

Потом нужно сделать рассол, довести воду с солью до кипения. Маринад лучше пропустить через марлю.

Теперь заливаем огурцы рассолом, ставим гнет. Хрустящая заготовка на зиму готова.

Ранее "Утро.ру" делилось хитростями для засолки огурцов. Несколько простых советов помогут сделать так, чтобы банки не взрывались

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Россия открывает границы: куда можно полететь

Рейсы запустят с 1 августа

До 52 тысяч рублей в год: россияне могут получить пенсионный налоговый вычет

Максимально можно будет получить 400 тысяч рублей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

827 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей