Огурцы пряного посола: простой рецепт без уксуса

Ароматное блюдо будет радовать семью круглый год

У каждой хозяйки есть свой рецепт соленых огурцов. Хрустящая закуска на зиму от "Утро.ру" понравится домочадцам и станет отличным украшением праздничного стола.



Для того чтобы хрустящие огурчики получились с пряным вкусом, в банку нужно положить определенные приправы.



Ингредиенты: огурцы – 5 кг, красный перец – 10 кг, чеснок – 1 головка, хрен – 2 корня, эстрагон – 3 веточки, майоран – 5 листов, зелень укропа – 50 г.



Пошаговый рецепт приготовления



Для того чтобы приготовить рассол, на 5 литров воды потребуется 0,3 кг соли.



Теперь нужно поделить пряности на три части. Огурцы складываем слоями. Сначала слой пряностей, затем огурцы, опять приятности, огурцы и последний слой – снова пряности.



Потом нужно сделать рассол, довести воду с солью до кипения. Маринад лучше пропустить через марлю.



Теперь заливаем огурцы рассолом, ставим гнет. Хрустящая заготовка на зиму готова.

Ранее "Утро.ру" делилось хитростями для засолки огурцов. Несколько простых советов помогут сделать так, чтобы банки не взрывались