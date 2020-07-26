Закуска становится с каждым днем все ароматнее, если хранить ее в холодильнике

Если закатывание помидоров в банки кажется трудной задачей, то есть простой способ приготовить себе соленые овощи. Для такого лакомства не нужно стерилизовать тару. "Утро.ру" делится рецептом помидоров в собственном соку, который сможет освоить даже начинающий кулинар.

Ингредиенты: 2 ст.л. меда, 1 головка чеснока, соль по вкусу, пучок укропа, пару стеблей сельдерея, 2 кг. помидоров.

Способ приготовления помидоров в собственном соку:

Для начала нужно порубить укроп, сельдерей и чеснок. Затем со всех помытых помидоров удалить кожицу. Для этого можно воспользоваться маленькой хитростью – овощ сначала нужно положить в кипяток, а затем – в холодную воду. После этого каждый овощ поделить пополам и посыпать солью.

Теперь берем миску. Ингредиенты выкладываем слоями. Сначала на дно нужно добавить мед, затем – часть помидоров. Овощи, ровно разложенные, посыпать солью, закинуть зелень с чесноком.

Затем повторить предыдущий этап, но уже без меда. Оставшиеся продукты тоже нужно выложить в миску уже, как получится, посуду нужно закрыть крышкой или стеклянной тарелкой. Сверху ставим литровую банку с водой, и даем закуске пропитаться в течение суток. Спустя день помидоры готовы – их можно есть, но хранить необходимо в холодильнике.

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