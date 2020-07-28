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В конце июля дачники продолжают собирать урожай огурцов и делать закрутки на зиму. Разнообразить запасы поможет особый рецепт соленых огурцов, по которому овощи закрывают в монастырях. Если точно соблюсти пропорции, закуска получится шипучей, с приятным пряным ароматом.
Ингредиенты: огурцы – 4 кг, соль – 80 г, сахар – 280 г, уксус 9% – 400 мл, укроп, хрен, эстрагон, чеснок – 1 шт., горький перец – 1 шт.
Пошаговый способ приготовления соленых огурцов в банках
Для начала огурцы необходимо замочить в холодной воде на три часа. Овощи убираем в холодильник. Тем временем готовим специи и стерилизуем банки: на 4 кг огурцов понадобится две штуки объемом по 3 литра.
На дно выкладываем чеснок, листья хрена, укроп и эстрагон. Затем – огурцы, а после прикрываем их зеленью и нарезанным горьким перцем.
Далее готовим маринад. В 2,5 л воды добавляем соль и сахар, доводим до кипения и заливаем в банки. Через 3 мин сливаем рассол, снова кипятим и добавляем к огурцам, но уже на 1 минуту.
Повторяем процедуру с рассолом третий раз, но в конце в каждую трехлитровую банку нужно влить еще по 200 мл уксуса. Именно благодаря ему огурцы станут шипучими. Закатываем крышкой, переворачиваем закрутку и убираем в темное место.
Соленые огурцы по-монастырски в банках готовы!
Ранее "Утро.ру" поделилось холодным способом засолки огурцов.
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