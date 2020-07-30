Секретный ингредиент сделает закуску особенно вкусной

Многие хозяйки закручивают на зиму ассорти-закуску. Казалось бы, рецепт маринада для помидоров и огурцов всегда стандартный, но нет. Есть одна маленькая хитрость, благодаря которой засолка получится очень вкусной. Для этого в маринад просто нужно добавить... виноград.

Ингредиенты:

Для приготовления необычной засолки понадобится килограмм огурцов и такое же количество помидоров. А также 1,3 л воды, три столовые ложки сахара и две – соли. Еще стоит заранее купить немного горошкового перца, лука, болгарский перчик и горсть винограда.

Способ приготовления:

Все необходимые продукты нужно хорошо промыть в прохладной воде и тщательно высушить. После нарезаем лук кольцами, а болгарский перец – кусочками.

Следующим этапом приступаем к варке маринада. Для этого добавляем в воду сахар и соль, доводим до кипения. Далее стерилизуем банки, помещаем туда овощи и виноград, насыпаем перец в горошке. После горячим рассолом заливаем банки и оставляем так на 15 минут.

По истечении этого времени, нужно слить содержимое обратно в кастрюлю и заново вскипятить. Затем повторяем манипуляцию. Наливаем кипящий рассол в банку и оставляем на четверть часа. Всю процедуру повторяем и в третий раз.

На этом процесс готовки закончен. Закатываем крышками банки, переворачиваем дном наверх и даем остыть в темном месте. Далее храним заготовку в прохладном помещении.

Ранее "Утро.ру" делилось простым рецептом заготовки из помидоров и лука.