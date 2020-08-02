Вкус как из бочки: рецепт засолки огурцов на зиму

Вкус как из бочки: рецепт засолки огурцов на зиму
Огурцы. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com
Хрустящее блюдо порадует домочадцев

Многие хозяйки готовят соленья на зиму. Ароматная домашняя закуска – отличное украшение праздничного стола или обычного ужина. Однако некоторые сталкиваются с тем, что огурцы получаются мягкими и полыми. 

Для того чтобы приготовить хрустящую и сочную закуску, нужно добавить в маринад "секретный" ингредиент – листья винограда и смородины сделают маринованные в простой банке огурцы по вкусу такими же, как из бочки.

Ингредиенты

На 4 кг огурцов потребуется 2 л воды, 50 г соли, 8 зубчиков чеснока, 4 пучка укропа, 4 корня хрена. По вкусу кладем фенхель, листья смородины и листья винограда.

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала нужно промыть огурцы, отрезать кончики. В подготовленные для засолки банки выкладываем фенхель, пару зубчиков чеснока, корень хрена и смородиновые листья с виноградными. Сверху кладем огурцы.

Теперь будущую хрустящую закуску нужно залить холодной водой, предварительно смешав ее с солью.

Осталось закатать банки и поставить их на 3-4 дня в теплое, темное место. После этого соленые огурцы можно хранить в кладовке или подвале.

Ранее "Утро.ру" делилось необычным рецептом малосольных огурчиков в минеральной воде.

Ольга ФЕДОРОВА

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