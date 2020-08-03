Соленые огурцы без закатки: быстрый рецепт с виноградом и зеленью

Соленые огурцы без закатки: быстрый рецепт с виноградом и зеленью
Фото: pixabay.com
Хрустящая закуска на зиму будет готова всего через два дня

Засолка огурцов без закатки – еще один способ приготовить аппетитную закуску. Этот метод отличает простота и скорость: на маринад не придется тратить время, а блюдо будет готово уже через несколько дней. Подойдут такие огурцы и к любому салату, и в качестве отдельного блюда, а приятный аромат им придадут виноград и чеснок.

Ингредиенты: огурцы – 1 кг, соль – 40 г, укроп, листья винограда, чеснок.

Пошаговый рецепт приготовления соленых огурцов

Сперва моем овощи и замачиваем их в холодной воде на 1 час – так они будут более хрустящими. Банки стерилизуем и кладем на дно зонтики укропа, несколько зубчиков чеснока и листья винограда.

Теперь плотно укладываем огурцы в банку и сверху накрываем небольшим количеством зелени. Засыпаем будущую закуску солью – лучше всего подойдет самая простая, без добавок.

И последний этап: заливаем огурцы водой. Банку необходимо закрыть обычной капроновой крышкой и оставить при комнатной температуре на два дня. Чтобы огурцы получились более солеными, их можно помариновать еще немного.

Затем убираем банки в прохладное место, чтобы остановить процесс брожения. Соленые огурцы на зиму без закатки готовы!

Ранее "Утро.ру" опубликовало рецепт бочковых огурцов с хреном и листьями смородины.

Карина СИРАЗОВА

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