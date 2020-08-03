Лечо по-домашнему: классический рецепт закрутки

Лечо по-домашнему: классический рецепт закрутки
Фото: pixabay.com
Для приготовления закрутки понадобится минимум ингредиентов

Август – время, когда многие хозяйки начинают готовить закрутки на зиму. Заготовки позволяют сохранить вкус и пользу овощей. "Утро.ру" решило поделиться классическим рецептом лечо. Закрутку из перцев и помидоров можно употреблять в качестве самостоятельной закуски или добавлять в другие блюда.

Ингредиенты: помидоры – 2 кг., болгарский перец – 2,5-3 кг., уксус – 1 столовая ложка, сахар – 100 гр., соль – 2 столовые ложки, растительное масло – 100 мл., черный перец по вкусу. 

Приготовление лечо: 

В первую очередь необходимо тщательно вымыть овощи. У помидоров необходимо убрать кожицу. Для того, чтобы облегчить данный процесс, овощ сначала нужно окунуть в кипяток, а после этого – в холодную воду.  

Далее необходимо нарезать томаты и пропустить их через мясорубку. Получившееся пюре следует перелить в кастрюлю, добавить сахар, соль, масло и тщательно перемешать. Получившуюся массу нужно довести до кипения и варить 20 минут на медленном огне.

В это время можно помыть перец, убрать семена и нарезать его. После того, как томаты закипят, нужно добавить овощи в кастрюлю, накрыть крышкой и варить еще 20 минут, н забывая постоянно помешивать. В самом конце нужно добавить перец и столовую ложку уксуса. После следует разложить получившийся лечо по банкам и закатать. 

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом холодной засолки помидоров. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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