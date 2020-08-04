Несколько простых действий помогут избежать такой проблемы в будущем

В приготовлении заготовок на зиму есть множество нюансов, которые необходимо знать и учитывать, чтобы закрутки не испортились. К сожалению, хозяйки нередко сталкиваются с тем, что вода в банках начинает мутнеть. Причина этому – процесс брожения, который может начаться из-за того, что были вымыты не очень хорошо овощи и другие ингредиенты для зимней заготовки. Также на это может повлиять недостаточная стерилизация банок или же негерметично закрытые крышки.

Для того, чтобы больше не выкидывать испорченные огурцы, опытные садоводы советуют пропаривать овощи 2-3 раза и только после этого заливать огурцы маринадом. Также дачники советуют перед погребом подержать банки с маринованными огурцами в холодильнике в течение одной недели и подождать, пока муть уляжется на дне, а рассол станет прозрачным.

Что делать, если вода в банках помутнела



Однако не стоит переживать, если рассол все-таки поменял цвет. Как оказалось, огурцы, которые были закатаны совсем недавно, можно спасти. Если крышка еще не успела вздуться, нужно открыть банку, рассол довести до кипения и еще раз обдать огурцы и банку горячей водой. После чего рассол необходимо вылить обратно, банку закрутить и оставить в перевернутом состоянии на день. Если рассол не помутнел – можно нести маринованные огурчики в погреб.

К сожалению, если банки помутнели спустя долгое время, тогда такие овощи лучше не употреблять в пищу, поскольку можно получить расстройство желудка, пишет автора канала "Садоеж" в Яндекс.Дзене.

Ранее "Утро.ру" публиковало необычный рецепт малосольных огурчиков в минеральной воде.