Хрустящие огурцы по-польски: рецепт засолки на зиму

Хрустящие огурцы по-польски: рецепт засолки на зиму
Фото: pixabay.com
Пряный салат с чесноком подойдет к любому блюду

Соленые огурцы по-польски – еще один рецепт заготовки из свежих овощей на зиму. Обычно закуску подают в виде салата, а благодаря специям огурцы приобретают необычный сладковатый вкус. Как засолить овощи по-польски – в материале "Утро.ру".

Ингредиенты: огурцы – 4 кг, растительное масло – 250 мл, 9%-й уксус – 250 мл, сахар – 250 г, соль – 3 ст. л., молотый перец – 2 ст. л., чеснок.

Пошаговый рецепт засолки огурцов с чесноком

На 4 кг свежих огурцов понадобится приблизительно 8 банок объемом пол-литра. Овощи промываем и оставляем в холодной воде на несколько часов – так они будут более хрустящими.

Далее нарезаем огурцы дольками, добавляем к ним специи, растительное масло и пропущенный через пресс чеснок. Тщательно перемешиваем и оставляем овощи в маринаде еще на три часа.

Осталось лишь выложить огурцы по-польски в банки и простерилизовать их в течение 10 минут. Закатываем салат и убираем в темное место.

Соленые огурцы по-польски с чесноком готовы!

Ранее "Утро.ру" опубликовало необычный рецепт бочковых огурцов с листьями смородины и винограда.

Карина СИРАЗОВА

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