Стоит обратить внимание на кожуру овощей

Вкус соленых огурцов во многом зависит не только от рецепта, но и от самих плодов. Как выбрать овощи для засолки, чтобы они были вкусными и хрустящими – в материале "Утро.ру".

Как должны выглядеть огурцы для засолки

На вкус будущей закуски влияет, в первую очередь, качество самих овощей. Кожура не должна быть желтой – такие огурцы считаются перезревшими и не подходят для закрутки.

Кроме того, мариновать лучше плоды с пупырышками черного цвета, в то время как белые говорят о том, что хрустящими огурцы не будут.

Кожура должна быть толстой, а сам овощ – свежим. Вялые огурцы после засолки не станут упругими, поэтому лучше выбрать другие.

Как сделать огурцы хрустящими

Чтобы соленые огурцы не были мягкими и вялыми, опытные хозяйки прибегают к небольшой хитрости. Перед закруткой овощи моют и оставляют в холодной воде на несколько часов. Кроме того, во время вымачивания из овощей выходит часть нитратов, что делает будущую закуску еще более полезной.

Ранее "Утро.ру" рассказало, в какие дни лучше всего солить огурцы на зиму.