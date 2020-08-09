Актер вместе с супругой готовит закрутки на зиму

У каждой хозяйки есть свои секретные рецепты приготовления заготовок. Еще одним поделился актер Сергей Безруков.

На своей странице в "Инстаграм" звезда отечественного кинематографа выложил подробный рецепт, который достался ему от бабушки.

Ингредиенты:

Огурцы – 1,5 кг.,

Пучок укропа,

4-5 зубчиков чеснока,

Смородиновый лист, дубовый лист, хрен и перец – по вкусу,

Соль – 7 столовых ложек.





Приготовление соленых огурцов:

Сам по себе рецепт достаточно прост в приготовлении и не займет много времени. Овощи нужно тщательно промыть, в заранее простерилизованные банки нужно положить овощи, зелень и специи. После чего нужно развести 7 ложек воды на 1 литр соли. Такой рассол нужно довести до кипения, после чего залить его в банки и оставить на сутки. Спустя 24 часа рассол нужно слить и залить в банки обычную чистую воду. После чего банки следует закрыть пластмассовыми крышками.

В комментариях поклонники оценили рецепт от Безрукова: "Спасибо большое за рецепт, Сергей! Обязательно использую".

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как выбрать правильные огурцы для засолки.