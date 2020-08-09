Как бабушка учила: рецепт соленых огурцов от Сергея Безрукова

Как бабушка учила: рецепт соленых огурцов от Сергея Безрукова
Фото: pixabay.com
Актер вместе с супругой готовит закрутки на зиму

У каждой хозяйки есть свои секретные рецепты приготовления заготовок. Еще одним поделился актер Сергей Безруков.

На своей странице в "Инстаграм" звезда отечественного кинематографа выложил подробный рецепт, который достался ему от бабушки. 

Ингредиенты: 

  • Огурцы – 1,5 кг., 
  • Пучок укропа,
  • 4-5 зубчиков чеснока, 
  • Смородиновый лист, дубовый лист, хрен и перец – по вкусу,
  • Соль – 7 столовых ложек. 


Приготовление соленых огурцов:

Сам по себе рецепт достаточно прост в приготовлении и не займет много времени. Овощи нужно тщательно промыть, в заранее простерилизованные банки нужно положить овощи, зелень и специи. После чего нужно развести 7 ложек воды на 1 литр соли. Такой рассол нужно довести до кипения, после чего залить его в банки и оставить на сутки. Спустя 24 часа рассол нужно слить и залить в банки обычную чистую воду. После чего банки следует закрыть пластмассовыми крышками. 

В комментариях поклонники оценили рецепт от Безрукова: "Спасибо большое за рецепт, Сергей! Обязательно использую". 

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как выбрать правильные огурцы для засолки. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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