Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
У каждой хозяйки есть свои секретные рецепты приготовления заготовок. Еще одним поделился актер Сергей Безруков.
На своей странице в "Инстаграм" звезда отечественного кинематографа выложил подробный рецепт, который достался ему от бабушки.
Ингредиенты:
Приготовление соленых огурцов:
Сам по себе рецепт достаточно прост в приготовлении и не займет много времени. Овощи нужно тщательно промыть, в заранее простерилизованные банки нужно положить овощи, зелень и специи. После чего нужно развести 7 ложек воды на 1 литр соли. Такой рассол нужно довести до кипения, после чего залить его в банки и оставить на сутки. Спустя 24 часа рассол нужно слить и залить в банки обычную чистую воду. После чего банки следует закрыть пластмассовыми крышками.
В комментариях поклонники оценили рецепт от Безрукова: "Спасибо большое за рецепт, Сергей! Обязательно использую".
Ранее "Утро.ру" рассказывало, как выбрать правильные огурцы для засолки.
Мужчин скрутили прямо на улице неизвестные в гражданской одежде
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"