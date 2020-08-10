Квашеные огурцы в банке: пошаговый рецепт заготовки

Квашеные огурцы в банке: пошаговый рецепт заготовки
Фото: pixabay.com
Овощи приобретают необычный вкус благодаря процессу молочнокислого брожения

Существует множество способов закрыть огурцы на зиму. Один из них – это приготовить квашеные овощи. Этот вкус знаком многим с детства: часто такие огурцы с "пустой" сердцевиной давали в детском саду на обед и ужин.

Квасить плоды можно в кастрюле, бочке, тазике или ведре. Сам рецепт достаточно простой. 

Ингредиенты: 

Огурцы – 1,5 кг, вода – 1,5 л, соль – 2,5 ст. л., 1 головка чеснока, зонтики укропа – 10 ш., листья хрена – 3 штуки. 

Также можно добавить другие специи и зелень по вкусу. 

Приготовление: 

В первую очередь, нужно отобрать овощи для будущей заготовки. Лучше всего подойдут небольшие огурцы с черными бугорками. После чего нужно убрать у овощей кончики с обеих сторон, тщательно промыть огурцы и замочить их в холодной воде на четыре часа. 

После этого необходимо промыть зелень. Далее следует взять посуду, в которой будут кваситься овощи, и начать складывать в нее огурцы и специи. Не стоит забывать и про чеснок, который лучше добавлять по мере заполнения тары. 

В самом конце сверху нужно положить листья хрена и слегка примять овощи сверху. Стоит быть аккуратнее, чтобы не испортить огурцы. 

На следующем этапе необходимо приготовить рассол: 2,5 ст. л. соли нужно растворить в 1,5 л холодной питьевой воды. Далее этим раствором следует залить огурцы и сверху прикрыть овощи тарелкой. 

Как правило, квашенные огурцы готовятся три – пять дней. Лучше не торопиться и дать огурцам постоять лишний день, чтобы в будущем банки не взорвались. 

После этого нужно закатать огурцы. Рассол стоит процедить и прокипятить, а овощи обдать кипятком. 

Далее следует разложить огурцы по заранее простерилизованным банкам, залить в них кипящий рассол и накрыть крышками на 5-10 минут. После чего рассол нужно слить и прокипятить еще раз. Только после этого можно закатывать квашенные огурцы. Полученную заготовку лучше хранить в прохладном и темном месте. 

Ранее "Утро.ру" рассказало, как правильно выбрать огурцы для засолки.

Юлия МИХАЙЛОВА

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