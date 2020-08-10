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Конец лета – время, когда хозяйки активно занимаются различными заготовками на зиму. Как приятно потом наслаждаться вкусными закусками, приготовленными самостоятельно. Варенье из груш – одна из тех заготовок, которая прекрасно подойдет к вашему столу.
Ингредиенты
Приготовление
1. Тщательно промойте груши и протрите их кухонным полотенцем. Вся лишняя жидкость должна впитаться.
2. Разрежьте плоды пополам, а затем удалите все косточки.
3. Измельчите груши на терке. Если ее у вас нет, используйте кухонный комбайн.
4. Полученное пюре засыпьте сахаром. Тщательно перемешайте и оставьте на один час.
5. Добавьте немного корицы. Это придаст варенью пикантный вкус.
6. Переложите грушевое пюре в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения, после чего варите еще 5 минут.
7. Разложите варенье по банкам и поместите в тень – подальше от прямых солнечных лучей.
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