Варенье из груши: простой рецепт вкусного лакомства

Варенье из груши: простой рецепт вкусного лакомства
Фото: pixabay.com
На его приготовление уйдет всего 5 минут

Конец лета – время, когда хозяйки активно занимаются различными заготовками на зиму. Как приятно потом наслаждаться вкусными закусками, приготовленными самостоятельно. Варенье из груш – одна из тех заготовок, которая прекрасно подойдет к вашему столу.

Ингредиенты

  • 1 кг садовых груш
  • 700 г сахара
  • 1 щепотка молотой корицы

Приготовление

1. Тщательно промойте груши и протрите их кухонным полотенцем. Вся лишняя жидкость должна впитаться.

2. Разрежьте плоды пополам, а затем удалите все косточки.

3. Измельчите груши на терке. Если ее у вас нет, используйте кухонный комбайн.

4. Полученное пюре засыпьте сахаром. Тщательно перемешайте и оставьте на один час.

5. Добавьте немного корицы. Это придаст варенью пикантный вкус.

6. Переложите грушевое пюре в кастрюлю и поставьте на средний огонь. Доведите до кипения, после чего варите еще 5 минут.

7. Разложите варенье по банкам и поместите в тень – подальше от прямых солнечных лучей. 

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом квашеных огурцов. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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