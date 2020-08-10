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Слива – это достаточно универсальный фрукт. Ее можно использовать не только для компотов и варенья, но и для приготовления разнообразных закусок. Соус ткемали является одним из вариантов. Для его приготовления следует использовать спелые плоды.
Ингредиенты
Приготовление
1. Потушите сливы. Они должны стать мягкими.
2. Измельчите чеснок.
3. Мелко нарубите укроп и петрушку.
4. Возьмите сито и пропустите сливовую мякоть через него. В полученной массе не должны присутствовать кожура и кости.
5. Добавьте соль, сахар, зелень, чеснок, специи и мяту. Тщательно перемешайте.
6. Перелейте соус в кастрюлю и поставьте на плиту. Доведите до кипения на медленном огне. После этого варите еще около 7 минут.
Остудите соус и подайте к столу. Приятного аппетита!
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