Он станет идеальной добавкой к рыбе или мясу

Слива – это достаточно универсальный фрукт. Ее можно использовать не только для компотов и варенья, но и для приготовления разнообразных закусок. Соус ткемали является одним из вариантов. Для его приготовления следует использовать спелые плоды.

Ингредиенты

1 кг слив

20 г укропа

20 г петрушки

1 головка чеснока

2 чайные ложки хмели-сунели

1 столовая ложка засушенной мяты

0,25 чайной ложки молотого перца чили

2 столовые ложки сахара

1,5 чайной ложки соли

Приготовление

1. Потушите сливы. Они должны стать мягкими.

2. Измельчите чеснок.

3. Мелко нарубите укроп и петрушку.

4. Возьмите сито и пропустите сливовую мякоть через него. В полученной массе не должны присутствовать кожура и кости.

5. Добавьте соль, сахар, зелень, чеснок, специи и мяту. Тщательно перемешайте.

6. Перелейте соус в кастрюлю и поставьте на плиту. Доведите до кипения на медленном огне. После этого варите еще около 7 минут.

Остудите соус и подайте к столу. Приятного аппетита!

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