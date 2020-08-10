Острый соус на основе слив: рецепт грузинского ткемали

Острый соус на основе слив: рецепт грузинского ткемали
Фото: pixabay.com
Он станет идеальной добавкой к рыбе или мясу

Слива – это достаточно универсальный фрукт. Ее можно использовать не только для компотов и варенья, но и для приготовления разнообразных закусок. Соус ткемали является одним из вариантов. Для его приготовления следует использовать спелые плоды. 

Ингредиенты

  • 1 кг слив
  • 20 г укропа
  • 20 г петрушки
  • 1 головка чеснока
  • 2 чайные ложки хмели-сунели
  • 1 столовая ложка засушенной мяты
  • 0,25 чайной ложки молотого перца чили
  • 2 столовые ложки сахара
  • 1,5 чайной ложки соли

Приготовление

1. Потушите сливы. Они должны стать мягкими. 

2. Измельчите чеснок.

3. Мелко нарубите укроп и петрушку.

4. Возьмите сито и пропустите сливовую мякоть через него. В полученной массе не должны присутствовать кожура и кости.

5. Добавьте соль, сахар, зелень, чеснок, специи и мяту. Тщательно перемешайте.

6. Перелейте соус в кастрюлю и поставьте на плиту. Доведите до кипения на медленном огне. После этого варите еще около 7 минут.

Остудите соус и подайте к столу. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом варенья из груши. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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