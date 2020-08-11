Домашний кетчуп: рецепт заготовки на зиму

Домашний кетчуп: рецепт заготовки на зиму
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Приготовленное блюдо окажется ничем не хуже магазинного

Многие люди предпочитают добавлять разнообразные соусы ко вторым блюдам. Это придает еде пикантный вкус. Кетчуп – одна из наиболее используемых "добавок" к пище. Однако, за качество магазинного соуса ручаться нельзя. Поэтому предлагаем вам сделать его своими руками.

Ингредиенты

  • 5 кг помидоров
  • 1 кг репчатого лука
  • 300 г сахара
  • 2 столовые ложки соли
  • 1 чайная ложка корицы
  • 1 чайная ложка гвоздики
  • 1 чайная ложка молотого черного перца
  • 1 чайная ложка молотой паприки
  • 50 мл 9%-ного уксуса
  • 0,5 стакана воды

Приготовление

Тщательно помойте овощи.

Разрежьте помидоры пополам. Не забудьте удалить сердцевину.

Нарежьте лук крупными ломтиками.

Переложите помидоры в кастрюлю и поставьте на плиту. Включите минимальный нагрев.

Проследите, чтобы помидоры выделили сок. Если этого не произошло, добавьте немного воды. Подождите 10-20 минут.

После появления сока тщательно перемешайте помидоры и прибавьте нагрев. Содержимое кастрюли должно начать кипеть. Оставьте помидоры на 40-50 минут.

По истечению этого времени добавьте в кастрюлю ломтики лука. Верните режим минимального нагрева и тушите соус 1,5-2 часа. При этом должно сохраняться небольшое кипение.

Добавьте сахар, соль, корицу, черный перец и паприку.

С помощью блендера "взбейте" все до однородной массы. Для того, чтобы избавиться от комочков, используйте сито.

Поставьте кастрюлю на плиту и добавьте туда гвоздику. Варите соус в течение 1,5 часа до тех пор, пока он не загустеет.

Подлейте уксус, перемешайте полученную массу и разложите по банкам. При этом не снимайте кастрюлю с огня.

Закупорьте банки, переверните их и оставьте на некоторое время. Соус должен немного остыть. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом соленых помидоров с горчицей. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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