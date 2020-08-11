Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
Многие люди предпочитают добавлять разнообразные соусы ко вторым блюдам. Это придает еде пикантный вкус. Кетчуп – одна из наиболее используемых "добавок" к пище. Однако, за качество магазинного соуса ручаться нельзя. Поэтому предлагаем вам сделать его своими руками.
Ингредиенты
Приготовление
Тщательно помойте овощи.
Разрежьте помидоры пополам. Не забудьте удалить сердцевину.
Нарежьте лук крупными ломтиками.
Переложите помидоры в кастрюлю и поставьте на плиту. Включите минимальный нагрев.
Проследите, чтобы помидоры выделили сок. Если этого не произошло, добавьте немного воды. Подождите 10-20 минут.
После появления сока тщательно перемешайте помидоры и прибавьте нагрев. Содержимое кастрюли должно начать кипеть. Оставьте помидоры на 40-50 минут.
По истечению этого времени добавьте в кастрюлю ломтики лука. Верните режим минимального нагрева и тушите соус 1,5-2 часа. При этом должно сохраняться небольшое кипение.
Добавьте сахар, соль, корицу, черный перец и паприку.
С помощью блендера "взбейте" все до однородной массы. Для того, чтобы избавиться от комочков, используйте сито.
Поставьте кастрюлю на плиту и добавьте туда гвоздику. Варите соус в течение 1,5 часа до тех пор, пока он не загустеет.
Подлейте уксус, перемешайте полученную массу и разложите по банкам. При этом не снимайте кастрюлю с огня.
Закупорьте банки, переверните их и оставьте на некоторое время. Соус должен немного остыть. Приятного аппетита!
Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом соленых помидоров с горчицей.
Немецкие бизнесмены готовятся к потере средств, вложенных в строительство газопровода
Фотографии вещей погибших пассажиров пролили свет на произошедшее
Популярные темы форума
Mr.
1CosAPKqHxO
Mr.
'"()&%<acx><ScRiPt >fdy6(9558)</ScRiPt>
'"()&%<acx><ScRiPt >4Akd(9583)</ScRiPt>
'"()&%<acx><ScRiPt >k5hf(9943)</ScRiPt>