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Август – то время, когда многие хозяйки делают заготовки на зиму. Наиболее частым ингредиентом в них является кабачок. Предлагаем вам приготовить вкусную закуску, которая придется всем по вкусу.
Ингредиенты
Приготовление
Простерилизуйте банки и отложите их в сторону.
Помойте кабачки и нарежьте их ломтиками.
Поместите кабачки в глубокую миску.
Пропустите чеснок через чеснокодавилку.
Порежьте стручок острого перца на мелкие колечки.
Добавьте чесночную массу, кольца острого перца, соль, сахар, молотый перец и растительное масло в миску с кабачками. Тщательно перемешайте.
Сверху накрошите зелень и добавьте уксус. Еще раз перемешайте.
Дайте закуске настояться в течение 3 часов.
По истечению данного времени разложите закуску по заранее стерилизованным банкам. Сверху прикройте крышками.
Возьмите большую кастрюлю. На ее дно расстелите кухонное полотенце.
Поместите банки в кастрюлю и залейте теплой водой.
Подождите, пока вода закипит. Через 8-9 минут выньте банки.
Закупорьте крышки и переверните банки. Накройте их пледом и дайте остыть.
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