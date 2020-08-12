Найден еще один вариант блюда на основе овоща

Август – то время, когда многие хозяйки делают заготовки на зиму. Наиболее частым ингредиентом в них является кабачок. Предлагаем вам приготовить вкусную закуску, которая придется всем по вкусу.

Ингредиенты

1,5 кг кабачков

3-4 зубчика чеснока

1 столовая ложка соли

3 столовые ложки сахара

1 чайная ложка молотого черного перца

120 мл растительного масла

120 мл столового 9%-ного уксуса

1 острый перец

Укроп

Петрушка

Приготовление

Простерилизуйте банки и отложите их в сторону.

Помойте кабачки и нарежьте их ломтиками.

Поместите кабачки в глубокую миску.

Пропустите чеснок через чеснокодавилку.

Порежьте стручок острого перца на мелкие колечки.

Добавьте чесночную массу, кольца острого перца, соль, сахар, молотый перец и растительное масло в миску с кабачками. Тщательно перемешайте.

Сверху накрошите зелень и добавьте уксус. Еще раз перемешайте.

Дайте закуске настояться в течение 3 часов.

По истечению данного времени разложите закуску по заранее стерилизованным банкам. Сверху прикройте крышками.

Возьмите большую кастрюлю. На ее дно расстелите кухонное полотенце.

Поместите банки в кастрюлю и залейте теплой водой.

Подождите, пока вода закипит. Через 8-9 минут выньте банки.

Закупорьте крышки и переверните банки. Накройте их пледом и дайте остыть.

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