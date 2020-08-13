При заготовке закуски нужно учитывать некоторые нюансы

Зима – то время, когда очень сложно найти качественные свежие овощи. Магазинные продукты полны различных консервантов и добавок. А домашние овощи, с грядки, при обычных условиях не продержатся и несколько месяцев. Выход из ситуации вы найдете в данном рецепте.

Ингредиенты

Помидоры – желательно крепкие и мясистые

Кипяченая вода

Приготовление

Тщательно помойте помидоры и разрежьте их пополам. Не забудьте удалить сердцевину.

Возьмите заранее стерилизованные банки и переложите туда овощи.

Залейте банки кипяченой водой комнатной температуры.

Возьмите большую кастрюлю. Ее дно предварительно застелите полотенцем.

Наполните посудину теплой водой.

Прикройте банки крышками и поставьте в кастрюлю. Там они будут стерилизоваться.

Поместите кастрюлю с банками на плиту. Подождите, пока вода вскипит. После дайте помидорам "прогреться" еще 15 – 16 минут.

Следите за тем, чтобы помидоры не сварились. Иначе они потеряют свою форму.

Выньте банки и закупорьте крышки. Затем переверните их.

Запомните, что накрывать банки не нужно! Просто уберите их туда, где достаточно прохладно и сухо.

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