Курс рубля
- Режим свободного падения: что ждет рубль в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
- Предсказано мощное падение доллара по двум причинам
Зима – то время, когда очень сложно найти качественные свежие овощи. Магазинные продукты полны различных консервантов и добавок. А домашние овощи, с грядки, при обычных условиях не продержатся и несколько месяцев. Выход из ситуации вы найдете в данном рецепте.
Ингредиенты
Приготовление
Тщательно помойте помидоры и разрежьте их пополам. Не забудьте удалить сердцевину.
Возьмите заранее стерилизованные банки и переложите туда овощи.
Залейте банки кипяченой водой комнатной температуры.
Возьмите большую кастрюлю. Ее дно предварительно застелите полотенцем.
Наполните посудину теплой водой.
Прикройте банки крышками и поставьте в кастрюлю. Там они будут стерилизоваться.
Поместите кастрюлю с банками на плиту. Подождите, пока вода вскипит. После дайте помидорам "прогреться" еще 15 – 16 минут.
Следите за тем, чтобы помидоры не сварились. Иначе они потеряют свою форму.
Выньте банки и закупорьте крышки. Затем переверните их.
Запомните, что накрывать банки не нужно! Просто уберите их туда, где достаточно прохладно и сухо.
Ранее "Утро.ру" поделилось простым рецептом маринованных помидоров с луком .
Несколько простых правил, чтобы защититься
Филипп Киркоров наконец-то вошел в правильную дверь и поехал в Горловку. Он привез подарки бойцам, дал концерт в госпитале. А певца все равно ругают...