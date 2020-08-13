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Яблони почти всегда дают богатый урожай. Многие хозяйки не знают, куда деть сочные и ароматные плоды. Чтобы яблоки не пропадали, из них можно сделать универсальную заготовку, которую получится использовать для приготовления большого числа блюд.
Ингредиенты: яблоки – 2 кг, сахар – 600 г, питьевая вода 400 – -500 миллилитров.
Приготовление заготовки из яблок
Для начала нужно тщательно вымыть яблоки, удалить сердцевину и нарезать плоды на тонкие дольки. Если яблоки слегка подгнили, их нужно будет почистить и убрать испортившуюся часть.
После этого нарезанные плоды следует посыпать сахаром и оставить на некоторое время. Фрукты должны дать сок, который нужно слить в кастрюлю. Если его будет недостаточно, можно добавить воды.
Далее сок нужно довести до кипения и только после этого добавлять в кастрюлю яблоки. Огонь можно немного убавить и кипятить плоды в собственном соку еще 5 – 7 минут.
На последнем этапе следует разложить яблочки в заранее простерилизованные банки, закрутить крыши и оставить заготовку отдыхать в перевернутом состоянии на пару дней.
Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт ароматной заготовки на зиму - варенья из яблок и орехов.
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