Яблоки в собственном соку: рецепт универсальной заготовки

Яблоки в собственном соку: рецепт универсальной заготовки
Фото: pixabay.com
Закрутку можно использовать для приготовления компотов, в качестве варенья или начинки для выпечки

Яблони почти всегда дают богатый урожай. Многие хозяйки не знают, куда деть сочные и ароматные плоды. Чтобы яблоки не пропадали, из них можно сделать универсальную заготовку, которую получится использовать для приготовления большого числа блюд. 

Ингредиенты: яблоки – 2 кг, сахар – 600 г, питьевая вода 400 – -500 миллилитров. 

Приготовление заготовки из яблок

Для начала нужно тщательно вымыть яблоки, удалить сердцевину и нарезать плоды на тонкие дольки. Если яблоки слегка подгнили, их нужно будет почистить и убрать испортившуюся часть. 

После этого нарезанные плоды следует посыпать сахаром и оставить на некоторое время. Фрукты должны дать сок, который нужно слить в кастрюлю. Если его будет недостаточно, можно добавить воды. 

Далее сок нужно довести до кипения и только после этого добавлять в кастрюлю яблоки. Огонь можно немного убавить и кипятить плоды в собственном соку еще 5 – 7 минут. 

На последнем этапе следует разложить яблочки в заранее простерилизованные банки, закрутить крыши и оставить заготовку отдыхать в перевернутом состоянии на пару дней.

Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт ароматной заготовки на зиму - варенья из яблок и орехов.

Юлия МИХАЙЛОВА

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