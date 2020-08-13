Пряная закуска из кабачков и томатов: рецепт заготовки на зиму

Пряная закуска из кабачков и томатов: рецепт заготовки на зиму
Фото: pixabay.com
Для приготовления лучше использовать молодые овощи

Август – это время приготовления закруток на зиму. Заготовки сохраняют в себе вкус и пользу овощей, а также идеально подходят в качестве закусок. "Утро.ру" представляет рецепт слегка острой закуски, которую удобно хранить в городских условиях. 

Ингредиенты: помидоры и кабачки – по 1 кг, болгарский перец – 1 шт., 3 – 4 зубчика чеснока, соль – 1 ст. л., 80 – 100 г сахара, уксус и растительное масло – по 60 мл, красный молотый перец по вкусу. 

Приготовление кабачков с помидорами на зиму 

Для начала нужно тщательно вымыть овощи и удалить семена у перца. Томаты и перец необходимо превратить в пюре. Для этого можно использовать мясорубку или блендер. 

Получившуюся массу нужно перелить в кастрюлю и добавить туда соль, масло и сахар. После чего будущую заготовку следует поставить вариться на медленный огонь, довести до кипения и варить еще 10 – 12 минут. 

В это время нужно крупно порезать кабачки. После этого их следует добавить к помидорам и перцу и готовить примерно 20 минут. 

На следующем этапе в кастрюлю нужно положить мелко нарезанный чеснок, красный перец и тушить в течение 5 – 7 минут. 

На последнем этапе необходимо залить 9%-й уксус и протушить заготовку еще пару минут. 

Остается только разложить закуску по заранее простерилизованным банкам, закатать и оставить на некоторое время в перевернутом состоянии. 

Ранее "Утро.ру" поделилось необычным рецептом консервированных кабачков.

Юлия МИХАЙЛОВА

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