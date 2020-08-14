Угощение с грядки будет радовать домочадцев в холода

Огурчиками в медово-пряном маринаде можно разнообразить обеденный стол. Сочное лакомство подойдет и для праздника – от такой закуски все будут в восторге.

Ингредиенты

Из расчета на одну литровую банку. Огурцы среднего размера 7 – 8 шт., укроп – полпучка, белая горчица, кориандр, гвоздика – по половине чайной ложки, душистый перец – 5 шт., чеснок – 2 зубчика.

Для маринада: сахарный песок – 100 г, соль и мед – по одной столовой ложке, уксус 9%-й – 100 мл, вода – пол-литра.

Пошаговый рецепт приготовления

Сначала плоды нужно помыть и срезать края. Чеснок нарезать крупными дольками. Теперь следует подготовить емкость для консервации. Банку с крышкой нужно стерилизовать кипятком, а после обсушить.

Теперь на дно емкости выкладываем укроп. Туда же кладем дольки чеснока, перец, гвоздику, горчицу, кориандр.

Отправляем в банку огурчики. Ставим на плиту кастрюлю с водой. Сдабриваем будущий маринад медом, всыпаем сахар, соль

Когда рассол начнет кипеть, вливаем уксус, доводим до кипения. Наливаем в банку маринад. Теперь нужно накрыть закуску и оставить на 25 минут.

На дно пустой кастрюли кладем полотенце. Заливаем кипятком и ставим туда банку. Горячая жидкость должна доходить до середины банки. Теперь отправляем конструкцию на плиту и кипятим 12 минут.

Заворачиваем крышку банки и укутываем угощение пледом. Будущей закуске нужно дать остыть.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом квашеных огурцов в банке. При таком рецепте приготовления овощи приобретают необычный вкус благодаря процессу молочнокислого брожения.

