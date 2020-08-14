Варить овощи не потребуется

Многие люди любят острые закуски с насыщенным вкусом. Аджика является одной из них. "Утро.ру" делится рецептом, как приготовить это простое блюдо.

Ингредиенты

2 кг помидоров

1 кг сладкого перца

1 пучок зелени

300 г чеснока

4-7 штук острого перца

1-1,5 столовой ложки соли

1 столовая ложка сахара

5 столовых ложек 9%-ного уксуса

Приготовление аджики

Тщательно помойте овощи. Протрите их сухим полотенцем. Порежьте помидоры и сладкий перец. Обрежьте хвостики у острого перца. Отделите зубчики чеснока от кожуры. Смешайте ингредиенты и переложите в блендер. Измельчите их до однородной массы.

Во время измельчения подбрасывайте в чашу блендера острый перец. Делайте это до тех пор, пока смесь не обретет нужную остроту. Мелко нарежьте зелень – петрушку и укроп. Добавьте в смесь соль и зелень. Тщательно перемешайте.

Оставьте аджику на 1-2 дня. Важно, чтобы температура держалась в районе +20-25°C. По истечению нужного времени переложите аджику в заранее стерилизованные банки. Уберите закуску в холодильник.

Если же вы не хотите ждать 1-2 дня, пока аджика настоится, проведите следующие "махинации". К только что приготовленной смеси добавьте сахар и уксус. После этого наполните банки аджикой и поставьте их в холодильник.

Ароматная аджика готова. Приятного аппетита!

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