Маринованные огурцы по-болгарски: рецепт заготовки на зиму

Закуска придется по вкусу многим

Маринованные огурцы являются популярной заготовкой на зиму. Существует множество разнообразных рецептов, как приготовить эту пряную закуску. "Утро.ру" рассказывает, как сделать закуску по-болгарски. 

Ингредиенты

  • 700 гр. огурцов
  • 3 луковицы
  • 1 головка чеснока
  • 2 лавровых листа
  • 2 чайные ложки соли
  • 4 чайные ложки сахара
  • 4 чайные ложки столового уксуса
  • пол-литра воды

Приготовление заготовки на зиму

Возьмите небольшие плотные огурцы. Тщательно помойте их. Положите овощи в миску с холодной водой. Оставьте на ночь.

Заранее простерилизуйте банки и крышки. Тонко нарежьте лук и чеснок, после чего смешайте их. Переложите их в банки. Сверху бросьте лавровые листы.

Промойте огурцы и обрежьте кончики. Разложите огурцы по банкам. Залейте их кипяченой водой. Накройте банки крышками. Подождите 15-20 минут. Повторите процедуру.

Перелейте воду в кастрюлю. Добавьте туда соль и сахар. Доведите до кипения. В кипящую воду налейте уксус. Тщательно перемешайте.

Полученный маринад разлейте обратно по банкам. Закупорьте крышки и переверните банки. Поставьте закуску в наиболее прохладное место, подальше от прямых солнечных лучей.

Огурцы по-болгарски готовы. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом огурцов в медовом маринаде. 

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