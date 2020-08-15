Овощи получаются хрустящими и ароматными

Существует множество способов засолить овощи на зиму. Огурцы в томатной пасте придутся всем по вкусу. Благодаря специям закрутка получается сладковато-пряной на вкус.

Ингредиенты:

Огурцы – 2 кг.,

Томатная паста – 250-300 гр.,

Сахар – 160 гр.,

Соль – 2 ст. л.,

Уксус – 150 мл.,

Чеснок – 5-6 зубчиков,

Вода – 1,5 л.,

Листья смородины, перец горошком, зонтики укропа – по вкусу

Приготовление

Для начала все овощи нужно тщательно вымыть и высушить с помощью полотенца. Далее огурцы необходимо замочить в прохладной воде примерно на 7 часов.

После того, как они будут готовы, можно заняться приготовлением маринада. В кастрюле следует смешать томатную пасту, соль и сахар. На медленном огне полученную смесь нужно довести до кипения и варить еще пару минус. После этого необходимо добавить девятипроцентный уксус, выключить огонь и оставить маринад до полного остывания.

В это время нужно разложить зонтики, листья смородины в банки, обдать их кипятком и только после этого закинуть зубчик чеснока и перец.

Далее следует положить огурцы в банки и залить их маринадом. Будущую закрутку нужно закрыть заранее прокипяченными крышками, простерилизовать банки в кастрюле в течение 10 минут и только потом можно закатывать огурчики.

Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт хрустящих огурцов по-польски.