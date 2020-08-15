Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
Существует множество способов засолить овощи на зиму. Огурцы в томатной пасте придутся всем по вкусу. Благодаря специям закрутка получается сладковато-пряной на вкус.
Ингредиенты:
Приготовление
Для начала все овощи нужно тщательно вымыть и высушить с помощью полотенца. Далее огурцы необходимо замочить в прохладной воде примерно на 7 часов.
После того, как они будут готовы, можно заняться приготовлением маринада. В кастрюле следует смешать томатную пасту, соль и сахар. На медленном огне полученную смесь нужно довести до кипения и варить еще пару минус. После этого необходимо добавить девятипроцентный уксус, выключить огонь и оставить маринад до полного остывания.
В это время нужно разложить зонтики, листья смородины в банки, обдать их кипятком и только после этого закинуть зубчик чеснока и перец.
Далее следует положить огурцы в банки и залить их маринадом. Будущую закрутку нужно закрыть заранее прокипяченными крышками, простерилизовать банки в кастрюле в течение 10 минут и только потом можно закатывать огурчики.
Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт хрустящих огурцов по-польски.
Аналитик уверен, что настрой Брюсселя вполне серьезен
Конкретно против кого введены рестрикции, пока неизвестно