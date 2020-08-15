Маринованные огурцы в томатной пасте: рецепт необычной заготовки на зиму

Маринованные огурцы в томатной пасте: рецепт необычной заготовки на зиму
Фото: pixabay.com
Овощи получаются хрустящими и ароматными

Существует множество способов засолить овощи на зиму. Огурцы в томатной пасте придутся всем по вкусу. Благодаря специям закрутка получается сладковато-пряной на вкус.

Ингредиенты: 

  • Огурцы – 2 кг., 
  • Томатная паста – 250-300 гр., 
  • Сахар – 160 гр., 
  • Соль – 2 ст. л.,
  • Уксус – 150 мл.,
  • Чеснок – 5-6 зубчиков,
  • Вода – 1,5 л., 
  • Листья смородины, перец горошком, зонтики укропа – по вкусу 

Приготовление 

Для начала все овощи нужно тщательно вымыть и высушить с помощью полотенца. Далее огурцы необходимо замочить в прохладной воде примерно на 7 часов. 

После того, как они будут готовы, можно заняться приготовлением маринада. В кастрюле следует смешать томатную пасту, соль и сахар. На медленном огне полученную смесь нужно довести до кипения и варить еще пару минус. После этого необходимо добавить девятипроцентный уксус, выключить огонь и оставить маринад до полного остывания. 

В это время нужно разложить зонтики, листья смородины в банки, обдать их кипятком и только после этого закинуть зубчик чеснока и перец. 

Далее следует положить огурцы в банки и залить их маринадом. Будущую закрутку нужно закрыть заранее прокипяченными крышками, простерилизовать банки в кастрюле в течение 10 минут и только потом можно закатывать огурчики. 

Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт хрустящих огурцов по-польски. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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