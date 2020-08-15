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Полезное лакомство из сливы поможет тем, кто не хочет набрать лишний вес, но при этом не может отказаться от сладкого. Пастила очень проста в приготовлении.
Ингредиенты:
1. Сливы – 2 кг;
2. Сахар – 1-2 кг;
3. Пектин с лимонной кислотой – 10 гр.
Способ приготовления:
1. Сорт слив можно выбрать любой. Моем, очищаем их от косточек.
2. Теперь самое время пропустить плоды через мясорубку.
3. В сливовую массу добавляем сахар. Пропорции могут быть разные. Как правило, засыпают 1:1. После добавляем пектин и ставим на огонь. Провариваем, мешая, около получаса.
4. Самое время подготовить поверхность, на которой будет сушиться пастила. Подойдут фольга или плотная клеенка. Сушиться лакомство будет долго. Лучше всего убрать ее в прохладное место на пару недель.
5. После того, как лакомство высохнет, сворачиваем его в рулет и разрезаем не кусочки. Подавать ее можно с орехами.
Таков рецепт пастилы из слив. Ранее "Утро.ру" поделилось способом приготовления закрутки из огурцов в томатной пасте.
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