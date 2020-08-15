Сладости из фруктов отлично подойдут для домашнего чаепития

Полезное лакомство из сливы поможет тем, кто не хочет набрать лишний вес, но при этом не может отказаться от сладкого. Пастила очень проста в приготовлении.

Ингредиенты:

1. Сливы – 2 кг;

2. Сахар – 1-2 кг;

3. Пектин с лимонной кислотой – 10 гр.

Способ приготовления:

1. Сорт слив можно выбрать любой. Моем, очищаем их от косточек.

2. Теперь самое время пропустить плоды через мясорубку.

3. В сливовую массу добавляем сахар. Пропорции могут быть разные. Как правило, засыпают 1:1. После добавляем пектин и ставим на огонь. Провариваем, мешая, около получаса.

4. Самое время подготовить поверхность, на которой будет сушиться пастила. Подойдут фольга или плотная клеенка. Сушиться лакомство будет долго. Лучше всего убрать ее в прохладное место на пару недель.

5. После того, как лакомство высохнет, сворачиваем его в рулет и разрезаем не кусочки. Подавать ее можно с орехами.

Таков рецепт пастилы из слив. Ранее "Утро.ру" поделилось способом приготовления закрутки из огурцов в томатной пасте.