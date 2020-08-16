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Для того, чтобы перец хранился месяцами вкусным и свежим, нужно его как следует законсервировать. Предлагаемый рецепт прост и не требует длительных, сложных в исполнении действий.
Ингридиенты на три банки по 0,5 литра:
1 килограмм болгарского перца;
Три столовые ложки меда;
Шесть зубчиков чеснока;
Около 1,5 ложки 9-процентного уксуса;
40 миллилитров растительного масла;
750 миллилитров воды;
Половина чайной ложки черного перца горошком;
Чайная ложка сладкого перца;
3 лавровых листа.
Способ приготовления
1. Очистите овощи и уложите их в банку
Прежде всего, нужно удалить хвостики и семечки. Далее очищенные плоды нарезают по длине перца – не поперек. Получившиеся части складывают друг к другу концами, а затем плотно укладывают в банки, которые должны быть стерилизованы.
2. Добавьте чеснок и прокипятите емкости
Обязательно добавляют в перец чеснок. Его нужно нарезать и разложить на поверхности банок. Затем в емкость заливается кипяток – до самого верха. Через пять минут вода сливается, после чего банки повторно полностью заливают кипятком.
3. Приготовьте маринад
Через пятнадцать минут воду еще раз сливают и начинают готовить маринад. В кастрюлю требуется добавить воду с солью, растительное масло, уксус и мед (можно использовать любой). Полученную смесь нужно приправить сладким перцем, черным горошком и лавровыми листьями. Маринад перемешивают и держат на кипячении около двух минут, а затем снимают с плиты и разливают по банкам.
4. Закройте банки и оставьте в тепле
Банки накрывают стерилизованными крышками и сразу начинают закатывать. И финальный этап – перевернуть банки и оставить их храниться при комнатной температуре на протяжении суток.
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