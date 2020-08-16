Свежая закуска придется как раз в зимнюю пору

Для того, чтобы перец хранился месяцами вкусным и свежим, нужно его как следует законсервировать. Предлагаемый рецепт прост и не требует длительных, сложных в исполнении действий.

Ингридиенты на три банки по 0,5 литра:

1 килограмм болгарского перца;

Три столовые ложки меда;

Шесть зубчиков чеснока;

Около 1,5 ложки 9-процентного уксуса;

40 миллилитров растительного масла;

750 миллилитров воды;

Половина чайной ложки черного перца горошком;

Чайная ложка сладкого перца;

3 лавровых листа.

Способ приготовления

1. Очистите овощи и уложите их в банку

Прежде всего, нужно удалить хвостики и семечки. Далее очищенные плоды нарезают по длине перца – не поперек. Получившиеся части складывают друг к другу концами, а затем плотно укладывают в банки, которые должны быть стерилизованы.

2. Добавьте чеснок и прокипятите емкости

Обязательно добавляют в перец чеснок. Его нужно нарезать и разложить на поверхности банок. Затем в емкость заливается кипяток – до самого верха. Через пять минут вода сливается, после чего банки повторно полностью заливают кипятком.

3. Приготовьте маринад

Через пятнадцать минут воду еще раз сливают и начинают готовить маринад. В кастрюлю требуется добавить воду с солью, растительное масло, уксус и мед (можно использовать любой). Полученную смесь нужно приправить сладким перцем, черным горошком и лавровыми листьями. Маринад перемешивают и держат на кипячении около двух минут, а затем снимают с плиты и разливают по банкам.

4. Закройте банки и оставьте в тепле

Банки накрывают стерилизованными крышками и сразу начинают закатывать. И финальный этап – перевернуть банки и оставить их храниться при комнатной температуре на протяжении суток.

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