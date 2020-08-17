Маринад станет ароматным благодаря одному ингредиенту

Конец лета и начало осени – прекрасное время, чтобы отправиться в лес за грибами. Многие хозяйки любят употреблять грибы сразу, а кто-то бережно консервирует их на зиму. Рецепт маринованных грибов – в материале "Утро.ру".

Ингредиенты: лесные грибы – 1 кг, чеснок – 3 зубчика, лавровый лист, черный душистый перец, корица – по вкусу, лимонная кислота – 2 г, вода – 75 г , 5%-й уксус – 200 мл, соль – 1 ст. ложка.

Приготовление маринованных грибов

Для начала грибы нужно тщательно перебрать, очистить их от грязи и выкинуть испорченные. После этого следует промыть грибы под холодной водой. Следует делать это быстро, чтобы грибочки не испортились и не раскисли от переизбытка влаги.

Далее необходимо нарезать крупные грибы, мелкие можно не трогать. Ножки также следует измельчить.

Приступать к маринованию нужно сразу же. Перед этим грибы нужно отварить в воде с лимонной кислотой. После закипания дать повариться буквально пару минут, после чего грибы нужно откинуть в дуршлаг.

Приготовление маринада не займет много времени. В кастрюлю нужно налить воды и добавить соль, уксус, сахар, лавровый лист и перец. Будущий маринад должен закипеть. Далее следует добавить в кастрюлю грибы. После этого получившуюся смесь необходимо поварить еще 15 – 20 минут.

В самом конце нужно добавить немного корицы, которая сделает вкус маринованных грибочков более пряным и необычным.

На последнем этапе нужно разложить грибы по заранее простерилизованным банкам и закатать.

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