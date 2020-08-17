Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
Конец лета и начало осени – прекрасное время, чтобы отправиться в лес за грибами. Многие хозяйки любят употреблять грибы сразу, а кто-то бережно консервирует их на зиму. Рецепт маринованных грибов – в материале "Утро.ру".
Ингредиенты: лесные грибы – 1 кг, чеснок – 3 зубчика, лавровый лист, черный душистый перец, корица – по вкусу, лимонная кислота – 2 г, вода – 75 г , 5%-й уксус – 200 мл, соль – 1 ст. ложка.
Приготовление маринованных грибов
Для начала грибы нужно тщательно перебрать, очистить их от грязи и выкинуть испорченные. После этого следует промыть грибы под холодной водой. Следует делать это быстро, чтобы грибочки не испортились и не раскисли от переизбытка влаги.
Далее необходимо нарезать крупные грибы, мелкие можно не трогать. Ножки также следует измельчить.
Приступать к маринованию нужно сразу же. Перед этим грибы нужно отварить в воде с лимонной кислотой. После закипания дать повариться буквально пару минут, после чего грибы нужно откинуть в дуршлаг.
Приготовление маринада не займет много времени. В кастрюлю нужно налить воды и добавить соль, уксус, сахар, лавровый лист и перец. Будущий маринад должен закипеть. Далее следует добавить в кастрюлю грибы. После этого получившуюся смесь необходимо поварить еще 15 – 20 минут.
В самом конце нужно добавить немного корицы, которая сделает вкус маринованных грибочков более пряным и необычным.
На последнем этапе нужно разложить грибы по заранее простерилизованным банкам и закатать.
Ранее "Утро.ру" публиковало рецепт грибов с чесноком и зеленью.
Свои обязанности министры будут исполнять до тех пор, пока президент не сформирует новый состав органа власти
Выводы следствия о крушении "Боинга" основаны на ложных данных