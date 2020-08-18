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Баклажаны являются популярным ингредиентом в различных закусках. Существует множество вариантов, какое блюдо можно приготовить из них. Сегодня мы поделимся простым рецептом баклажанов, которые своим вкусом будут напоминать грибы.
Ингредиенты
Приготовление
Тщательно помойте баклажаны. Порежьте их на крупные кубики.
Бросьте баклажаны в чуть соленую воду. Варите в течение 2 – 3 минут.
Переложите кубики баклажанов в дуршлаг.
Порежьте лук тонкими ломтиками. Обжарьте на растительном масле.
Пропустите чеснок через чеснокодавилку.
Возьмите глубокую чашу. Смешайте в ней следующие ингредиенты: майонез, баклажаны, лук, чеснок, соль и уксус.
Разложите готовую закуску по заранее подготовленным банкам.
Возьмите большую глубокую кастрюлю. На ее дно застелите кухонное полотенце.
Поместите банки в кастрюлю. Заполните ее водой.
Поставьте посудину на плиту и дождитесь закипания воды. После этого стерилизуйте банки еще 15 минут.
Выньте банки из кастрюли, закупорьте крышки. Дайте закуске остыть в теплом сухом месте.
Баклажаны готовы. Приятного аппетита!
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