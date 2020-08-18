Данное блюдо идеально подойдет к любому столу

Баклажаны являются популярным ингредиентом в различных закусках. Существует множество вариантов, какое блюдо можно приготовить из них. Сегодня мы поделимся простым рецептом баклажанов, которые своим вкусом будут напоминать грибы.

Ингредиенты

2 кг баклажанов

3 – 4 луковицы

3 – 4 зубчика чеснока

200 г майонеза

1 ч. л. соли

50 г растительного масла

3 ст. л. 9%-го уксуса

Приготовление

Тщательно помойте баклажаны. Порежьте их на крупные кубики.

Бросьте баклажаны в чуть соленую воду. Варите в течение 2 – 3 минут.

Переложите кубики баклажанов в дуршлаг.

Порежьте лук тонкими ломтиками. Обжарьте на растительном масле.

Пропустите чеснок через чеснокодавилку.

Возьмите глубокую чашу. Смешайте в ней следующие ингредиенты: майонез, баклажаны, лук, чеснок, соль и уксус.

Разложите готовую закуску по заранее подготовленным банкам.

Возьмите большую глубокую кастрюлю. На ее дно застелите кухонное полотенце.

Поместите банки в кастрюлю. Заполните ее водой.

Поставьте посудину на плиту и дождитесь закипания воды. После этого стерилизуйте банки еще 15 минут.

Выньте банки из кастрюли, закупорьте крышки. Дайте закуске остыть в теплом сухом месте.

Баклажаны готовы. Приятного аппетита!

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