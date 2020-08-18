Жареные яблоки: простой рецепт натурального десерта

Жареные яблоки: простой рецепт натурального десерта
Фото: pixabay.com
Аппетитное лакомство будет готово за несколько минут

Для того чтобы удивить домочадцев необычным угощением, потребуется всего лишь четыре простых ингредиента. Десерт из яблок в карамели разнообразит обеденный стол и украсит любое празднество.

Ингредиенты

Яблоки – 3 шт, сливочное масло – 2 столовые ложки, щепотка соли, четверть чайной ложки корицы.

Пошаговый рецепт приготовления

Для начала фрукты нужно хорошенько вымыть, очистить от кожуры и нарезать на дольки. Теперь ставим большую сковороду на огонь и разогреваем сливочное масло.

Кусочки яблок нужно разложить на сковороде так, чтобы они не соприкасались друг с другом.

Теперь будущее лакомство нужно сдобрить солью. Будьте внимательны, соли нужно совсем чуть-чуть, не перестарайтесь. На весь объем яблок должна уйти небольшая щепотка.

Начинаем жарить. Сахар для этого угощения не понадобится – яблочки карамелизируются за счет собственного сока. Так что десерт получится натуральным и полезным.

Сначала обжариваем дольки с одной стороны, пока не зарумянятся, затем с другой. На одну сторону уйдет порядка 2 минут. В итоге яблоки должны размягчиться, но сохранить форму.

Десерт можно присыпать корицей и подавать на стол.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом яблок в собственном соку. Такую закрутку можно использовать для приготовления компотов, в качестве варенья или начинки для выпечки.

Ольга ФЕДОРОВА

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