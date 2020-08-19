Хрустящие маринованные корнишоны: рецепт домашней заготовки к зиме

Хрустящие маринованные корнишоны: рецепт домашней заготовки к зиме
Фото: pixabay.com
Для приятного аромата можно добавить помидоры

Домашние маринованные огурцы – отличная закуска на зиму не только для домочадцев, но и для гостей. Ее можно подать и к праздничному столу. Хрустящие огурчики – отличное дополнение для гарнира и соусов.

Ингредиенты:

  • корнишоны – сколько влезет в саму банку
  • 2 ст. л. соли
  • 3 ст. л. сахара
  • 9%-й уксус – 50 мл
  • специи – черный перец, листья смородины и укроп

Способ приготовления маринованных корнишонов

Положите в банку корнишоны, прокипятите воду и залейте ее в емкость. Через 15 минут слейте воду и повторно залейте кипятком.

Через 10 минут вылейте воду, добавьте соль с сахаром и уксус. Залейте в банку кипяток вместе со специями и закупорьте ее крышкой. Консервы обмотайте одеялом и положите на сутки в теплое место – так огурцы получаются хрустящими.

Кстати, если добавить к корнишонам мелкие помидоры, то получится весьма приятный аромат.

"Утро.ру" делилось ранее советом, как выбрать правильный сорт огурцов для засолки.

Егор МАЛКОВ

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