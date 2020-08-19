Курс рубля
- Что будет с курсом доллара после катастрофы в Бейруте: эксперты дали прогноз
- Доллар начал падать после трагедии в Бейруте
- Курс евро перевалил за 87 рублей
Домашние маринованные огурцы – отличная закуска на зиму не только для домочадцев, но и для гостей. Ее можно подать и к праздничному столу. Хрустящие огурчики – отличное дополнение для гарнира и соусов.
Ингредиенты:
Способ приготовления маринованных корнишонов
Положите в банку корнишоны, прокипятите воду и залейте ее в емкость. Через 15 минут слейте воду и повторно залейте кипятком.
Через 10 минут вылейте воду, добавьте соль с сахаром и уксус. Залейте в банку кипяток вместе со специями и закупорьте ее крышкой. Консервы обмотайте одеялом и положите на сутки в теплое место – так огурцы получаются хрустящими.
Кстати, если добавить к корнишонам мелкие помидоры, то получится весьма приятный аромат.
"Утро.ру" делилось ранее советом, как выбрать правильный сорт огурцов для засолки.
Пользователи гадают, зачем в столицу Белоруссии летал самолет ФСБ
Свежая подборка шуток от "Утро.ру" поднимет настроение