Для приятного аромата можно добавить помидоры

Домашние маринованные огурцы – отличная закуска на зиму не только для домочадцев, но и для гостей. Ее можно подать и к праздничному столу. Хрустящие огурчики – отличное дополнение для гарнира и соусов.

Ингредиенты:

корнишоны – сколько влезет в саму банку

2 ст. л. соли

3 ст. л. сахара

9%-й уксус – 50 мл

специи – черный перец, листья смородины и укроп

Способ приготовления маринованных корнишонов

Положите в банку корнишоны, прокипятите воду и залейте ее в емкость. Через 15 минут слейте воду и повторно залейте кипятком.

Через 10 минут вылейте воду, добавьте соль с сахаром и уксус. Залейте в банку кипяток вместе со специями и закупорьте ее крышкой. Консервы обмотайте одеялом и положите на сутки в теплое место – так огурцы получаются хрустящими.

Кстати, если добавить к корнишонам мелкие помидоры, то получится весьма приятный аромат.

"Утро.ру" делилось ранее советом, как выбрать правильный сорт огурцов для засолки.