Маринованные шампиньоны: рецепт для консервирования

Маринованные шампиньоны: рецепт для консервирования
Фото: pixabay.com
На приготовление потребуется всего два часа

Существует огромное множество рецептов разнообразных заготовок на зиму. В основном, хозяйки предпочитают делать закуски из огурцов, помидоров и кабачков. Для разнообразия предлагаем вам приготовить маринованные шампиньоны.

Ингредиенты:

  • 1 кг шампиньонов
  • 4 зубчика чеснока
  • 4 бутона гвоздики
  • 4 – 6 горошин черного перца
  • 2 горошины душистого перца
  • 1 лавровый лист
  • 5 ст. л. 9%-го уксуса
  • 2 ст. л. растительного масла
  • 1 ст. л. соли
  • пол столовой ложки сахара
  • 500 мл воды

Приготовление маринованных шампиньонов 

Для маринования лучше всего подойдут небольшие шампиньоны. Обрежьте ножки грибов. Вам понадобятся только шляпки.

Приступите к приготовлению маринада. Нарежьте чеснок крупными ломтиками. Наполните кастрюлю кипяченой водой. Бросьте туда все ингредиенты, кроме уксуса и грибов.

Доведите воду до кипения и добавьте уксус. Затем бросьте в кастрюлю шампиньоны. После повторного закипания варите грибы еще 5 минут.

Достаньте шампиньоны и разложите их по заранее приготовленным банкам. Сверху налейте маринад. Закупорьте крышки и переверните банки.

Обверните банки пледом и позвольте им полностью остыть. Переставьте шампиньоны в место, где будет держаться температура в +20 ... +25°C.

Если вы не хотите ждать до зимы, то можете насладиться вкусом грибов сразу после приготовления. Важно соблюсти некоторые нюансы. После того как грибы сварились, оставьте их в маринаде. Дождитесь, пока шампиньоны остынут. Через два часа выловите их из воды и подавайте к столу. Для более насыщенного вкуса можете добавить растительное масло, а также свежие зелень и лук.

Закуска из шампиньонов готова. Приятного аппетита!

Ранее "Утро.ру" поделилось рецептом сытной закрутки на зиму из грибов с чесноком и зеленью.

Анастасия ГОРЮНОВА

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