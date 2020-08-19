На приготовление потребуется всего два часа

Существует огромное множество рецептов разнообразных заготовок на зиму. В основном, хозяйки предпочитают делать закуски из огурцов, помидоров и кабачков. Для разнообразия предлагаем вам приготовить маринованные шампиньоны.

Ингредиенты:

1 кг шампиньонов

4 зубчика чеснока

4 бутона гвоздики

4 – 6 горошин черного перца

2 горошины душистого перца

1 лавровый лист

5 ст. л. 9%-го уксуса

2 ст. л. растительного масла

1 ст. л. соли

пол столовой ложки сахара

500 мл воды

Приготовление маринованных шампиньонов

Для маринования лучше всего подойдут небольшие шампиньоны. Обрежьте ножки грибов. Вам понадобятся только шляпки.

Приступите к приготовлению маринада. Нарежьте чеснок крупными ломтиками. Наполните кастрюлю кипяченой водой. Бросьте туда все ингредиенты, кроме уксуса и грибов.

Доведите воду до кипения и добавьте уксус. Затем бросьте в кастрюлю шампиньоны. После повторного закипания варите грибы еще 5 минут.

Достаньте шампиньоны и разложите их по заранее приготовленным банкам. Сверху налейте маринад. Закупорьте крышки и переверните банки.

Обверните банки пледом и позвольте им полностью остыть. Переставьте шампиньоны в место, где будет держаться температура в +20 ... +25°C.

Если вы не хотите ждать до зимы, то можете насладиться вкусом грибов сразу после приготовления. Важно соблюсти некоторые нюансы. После того как грибы сварились, оставьте их в маринаде. Дождитесь, пока шампиньоны остынут. Через два часа выловите их из воды и подавайте к столу. Для более насыщенного вкуса можете добавить растительное масло, а также свежие зелень и лук.

Закуска из шампиньонов готова. Приятного аппетита!

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