Рецепт фаршированного перца: сытная закуска на зиму

Рецепт фаршированного перца: сытная закуска на зиму
Фото: pixabay.com
Богатое витаминами блюдо станет украшением праздничного стола

Болгарский перец с овощной начинкой порадует родных и в свежеприготовленном виде. А маринованное угощение точно придется по вкусу каждому, кого вы решите побаловать домашним лакомством. В банках овощи пропитаются соками, и закуска на зиму получится очень ароматной.

Ингредиенты

Перец болгарский – 2 кг, репчатый лук и морковка – 800 г, капуста – полкило, корень сельдерея – 1 шт., растительное масло – 1 стакан, томатный сок – 2 л, черный перец – 8-12 горошин, лавровый лист – 3 шт., уксус 9% – 3 столовые ложки, соль и сахар – по 1 столовой ложке.

Пошаговый рецепт приготовления

Морковку и сельдерей нужно крупно натереть, луковицу нарезать на маленькие кусочки, капусту нашинковать.

Теперь морковку потушить минут 15 с добавлением воды. Чуть сдобрите овощ солью и сахаром.

Потом следует обжарить до легкой золотистой корочки лук, добавить сельдерей и пожарить еще 5 минут.

Туда же кладем капусту и лавровый лист. Овощную смесь нужно обжарить и потушить под крышкой минут 12. Начинку смешиваем с морковью и отставляем в сторону на 20 минут.

Переходим к перцу. Овощ пробланшировать в обильно посоленной кипящей воде пару минут. Теперь фаршируем перец овощной смесью.

Томатный сок вскипятить, сдобрить солью, сахарным песком, влить уксус. Маринаду нужно дать остыть.

В емкости для закрутки положите по две горошины перца. Будущую закуску нужно расположить в банке свободно и залить соком. Банки следует простерилизовать, потом закатать, перевернуть и накрыть пледом до полного охлаждения. Хранить лучше в прохладном месте.

Ранее "Утро.ру" делилось рецептом кабачков в сырно-пряной панировке.

Ольга ФЕДОРОВА

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